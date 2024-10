America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0

Team New Zealand si aggiudica anche la terza regata dell’America’s Cup e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella sfida che vale il trofeo. Il programma di domenica 13 ottobre si è chiuso senza la quarta regata, rinviata. Anche il Re Felipe VI ha assistito alle regate finali dell’America’s Cup dalla portaerei anfibia LHD “Juan Carlos I”, approfittando della presenza della nave a Barcellona, insieme a numerose autorità civili e militari. Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa.

Secondo la Delegazione del Governo in Catalogna la presenza del Re a Barcellona a bordo della “Juan Carlos I” per assistere a queste regate finali della 37ª America’s Cup – che sono disputate dai campioni in carica Emirates Team New Zealand e INEOS Britannia – “aggiunge ancora più valore a questo evento chiave per lo sport e per la diffusione della cultura marittima e della città di Barcellona”, .

La terza regata

Un’ altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia gli inglesi indietro di ben 52″. Emirates New Zealand vola a punteggio pieno nella sfida che verrà vinta da chi per primo arriva a 7 successi . Appare ormai evidente che il defender ha una velocità maggiore, una portanza e una prua migliori.