Allianz Italia: risultati solidi nei primi nove mesi 2025, in crescita Danni e Vita

Allianz ha raggiunto risultati record nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 2025, grazie a una crescita redditizia e a un focus disciplinato sulla produttività.

Allianz Italia registra solidi risultati nei primi nove mesi del 2025 , con utile operativo in crescita sia nel comparto Vita & Wealth Management che in quello Danni, supportato da una migliore redditività tecnica. Nel comparto Danni la raccolta premi raggiunge 3,9 miliardi di euro, in aumento di 0,1 miliardi (+3,2%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Net Combined Ratio si attesta a 90,9%, riflettendo un’elevata disciplina assuntiva e un’efficace gestione della sinistrosità.

Il risultato operativo Danni sale a 0,5 miliardi, in crescita rispetto al periodo precedente , con una migliore redditività tecnica, supportata anche da un andamento favorevole dei sinistri Nat-Cat, e un minore run-off.

Nel segmento Vita il PVNBP segna un’ottima crescita nei primi nove mesi dell’anno, attestandosi a 11,1 miliardi di euro. Altrettanto positiva è l’evoluzione del VNB che, nel terzo trimestre, migliora del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, normalizzando l’effetto della vendita della partecipazione nella JV con UniCredit. Nel comparto Vita l’utile operativo si è attestato a 0,4 miliardi di euro.

A livello di Compagnia, includendo anche il contributo di UniCredit Allianz Vita nei primi sei mesi dell’anno, Allianz Bank Financial Advisors e Investitori Sgr, l’utile operativo raggiunge a settembre 1,03 miliardi di euro.Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A., ha dichiarato: “I risultati dei primi nove mesi confermano la solidità del nostro modello industriale e la qualità del mix di business. Nel Danni continuiamo a crescere migliorando la redditività tecnica, nel Vita e Wealth Management confermiamo una forte capacità di raccolta e proseguiamo nella crescita dell’utile operativo, con un approccio sempre orientato al valore e alla sostenibilità nel lungo periodo. Queste performance riflettono la forza delle nostre reti, l’efficienza operativa e la fiducia dei clienti nel marchio Allianz.”

Allianz ha raggiunto risultati record nel terzo trimestre e nei primi nove mesi del 202 5, grazie a una crescita redditizia e a un focus disciplinato sulla produttività. Il volume totale dei ricavi nel terzo trimestre ammonta a 42,8 miliardi di euro, con una crescita interna del 5,2%. L’utile operativo è aumentato del 12,6%, raggiungendo i 4,4 miliardi di euro, mentre l’utile netto core per gli azionisti è salito a 2,9 miliardi di euro. Il Solvency II ratio rimane forte al 209 %, con un’eccellente generazione di capitale.