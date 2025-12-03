Allianz e Fondazione Allianz UMANA MENTE per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, Allianz dedica ai propri dipendenti un programma con sessioni di ascolto e condivisione, oltre ad eventi interni sul tema dell’inclusione.

Disabilità: sport e lavoro, trampolino per l’inclusione. È questo il titolo della conferenza che si è svolta ieri presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” a Roma. L’evento, promosso dalla senatrice Giusy Versace insieme alla Fondazione Allianz UMANA MENTE e alla Fondazione Italia per il Dono Ente Filantropico ha voluto richiamare l’attenzione sul ruolo dello sport e del lavoro quali leve fondamentali di autonomia, dignità e piena partecipazione alla vita sociale per le persone con disabilità.

All’incontro hanno partecipato, in qualità di relatori istituzionali: Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità; Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Hanno inviato un video-messaggio: Maurizio Borgo, Garante Nazionale delle Persone con Disabilità e Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

La conferenza ha messo in evidenza l’importanza di un impegno corale – istituzioni, terzo settore, mondo sportivo e imprese – per superare barriere e stereotipi, promuovere percorsi di empowerment e creare opportunità concrete di inclusione. Testimonianze, progetti e buone pratiche presentati dai relatori hanno evidenziato come l’attività fisica e l’inserimento lavorativo possano diventare autentici trampolini di lancio verso una maggiore partecipazione sociale.

la senatrice Giusy Versace

La Senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la Disabilità , ha sottolineato come lo sport rappresenti una preziosissima opportunità di inclusione sociale perché spesso significa riscatto per l’atleta e strumento educativo per la società. “Molto è cambiato rispetto a quando io stessa ho iniziato a correre” ha dichiarato la Senatrice, che ha proseguito: “oggi la gente ha un occhio più attento al mondo della disabilità e lo sport paralimpico va decisamente sostenuto perché possa essere uno stimolo per tanti altri. Chiaramente il ventaglio della disabilità è molto vasto; sull’inclusione dobbiamo ancora fare molto, ma – ha proseguito la senatrice Versace – possiamo e dobbiamo lavorare tutti uniti per agevolare questo processo, come ha ricordato la Ministra Locatelli, in apertura, e come hanno sottolineato tutti gli illustri ospiti intervenuti. Credo che l’esempio virtuoso dei numerosi progetti e delle tante attività presentate dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, così come quello del dottor Bartoletti, che ha fatto dell’inclusione lavorativa il punto di forza della sua prestigiosa azienda, contribuiscano a rafforzare il messaggio che vogliamo mandare e che è chiaramente indicato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: tante persone con disabilità chiedono pari opportunità, esattamente quelle che lavoro e sport possono sicuramente offrire”.

Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE , ha presentato i progetti sportivi sostenuti dalla Fondazione negli ultimi anni, soffermandosi sul valore della filantropia e sulla collaborazione tra realtà del terzo settore, federazioni sportive e istituzioni. Corti ha illustrato l’impegno della Fondazione nel ciclismo inclusivo – a partire dal progetto SuperEroica, avviato nel 2022 per permettere anche alle persone con disabilità intellettiva di vivere l’esperienza de L’Eroica – fino alla nascita, nel 2024, dei Campionati Italiani FISDIR–FCI FAUMCUP, primo circuito nazionale di ciclismo agonistico dedicato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali, realizzato in collaborazione con FISDIR-Federazione Italiana Sport per persone con disabilità intellettivo-relazionale e FCI-Federazione Ciclistica Italiana.

Corti ha presentato in seguito, il lavoro della Fondazione per rendere la montagna e gli sport sulla neve realmente accessibili a tutti. La Fondazione Allianz UMANA MENTE sostiene infatti la squadra giovanile paralimpica della FISIP-Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici e promuove numerosi Open Day dedicati alle persone con disabilità che desiderano avvicinarsi allo sci. Attraverso la collaborazione con FISIP e AMSI-Associazione Maestri di Sci Italiani, la Fondazione sostiene anche percorsi di formazione specifica per i maestri di sci sull’utilizzo degli ausili e su nuovi approcci didattici per l’insegnamento alle persone con disabilità.

La Fondazione Italia per il Dono, terzo promotore dell’iniziativa, è stata rappresentata da Riccardo Capecchi, membro del Consiglio dei Sostenitori e da Gabriele Sepio, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. che ha illustrato gli aspetti legali e giuridici legati alla costituzione di un fondo filantropico, evidenziandone la valenza sociale e le opportunità concrete. Il fondo rappresenta, infatti, uno strumento prezioso per sostenere i giovani atleti con disabilità nelle spese relative all’attività sportiva, dall’acquisto dell’attrezzatura alle necessità connesse alla pratica agonistica. Allo stesso modo, offre un supporto significativo anche nei percorsi di inserimento lavorativo, contribuendo, tra le altre cose, ad alleggerire i costi della formazione e dell’acquisto degli strumenti necessari allo svolgimento della professione, senza incidere sull’ISEE.

Un ulteriore valore aggiunto è costituito dalla possibilità di attivare campagne di raccolta fondi, coinvolgendo amici, parenti e tutti coloro che desiderano contribuire, amplificando così l’impatto sociale dell’iniziativa.

All’ incontro hanno partecipato anche Cordiano Dagnoni, Presidente Federazione Ciclistica Italiana; Tommaso Roccato, atleta della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici; Riccardo Capecchi, Presidente Fondazione Lottomatica e Membro del Comitato dei Sostenitori della Fondazione Italia per il dono; l’imprenditore Marco Bartoletti,; Matteo e Giovanni Zaramella, autore e atleta paralimpico protagonisti del libro “L’ItaGlia chiamò siì”; Vincenzo Falabella, Presidente FISH e Francesco Comellini, Presidente dell’ Osservatorio Disabilità e Fragilità CONFSAI.

Anche per i dipendenti di Allianz, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre rappresenta l’opportunità di partecipazione ad incontri interni che richiamano all’ascolto, al rispetto e alla valorizzazione di ogni persona. Quest’anno la giornata assume un significato ancora più speciale perché si inserisce nel percorso che porterà ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con Allianz Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica: un grande impegno nel sostenere lo sport paralimpico, i suoi valori e le sue storie di resilienza.

In linea con il tema globale “Le disabilità non sono sempre visibili”, Allianz organizza per i propri dipendenti gli incontri del Network Beyond ed il programma Terzo Tempo per l’Inclusione, che promuove il confronto su inclusione, relazioni interpersonali, utilizzo consapevole dei social media, resilienza e ruolo trasformativo dello sport.

Oggi, 3 dicembre, presso l’Auditorium della Torre Allianz a Milano, si terrà la Rassegna speciale del Festival del Cinema Nuovo: la Fondazione Allianz UMANA MENTE propone “Storie oltre i confini”, una rassegna di cortometraggi, provenienti da tutto il mondo, sottotitolati, interpretati da persone con disabilità del Festival del Cinema Nuovo.

Gli attori e le attrici con disabilità di Casa Teatro UMANA MENTE portano stasera in scena a Milano una nuova replica del loro spettacolo “Il Circo delle Meraviglie” al Teatro della Quattordicesima. Casa Teatro è un progetto ideato e sostenuto dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, in collaborazione con il Teatro De Gli Incamminati e il Centro interdipartimentale Officine Creative dell’Università degli Studi di Pavia, che ha dato vita a una scuola per le arti della scena che sia, al contempo, un’esperienza educativa e formativa per persone con e senza disabilità, in un’ottica di inclusione lavorativa e partecipazione sociale.