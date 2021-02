AL VIA IL GIURAMENTO AL QUIRINALE CON I 23 MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI

DIRETTA VIDEO . È nato il nuovo esecutivo guidato dall’ex banchiere: quattro pentastellati, tre ciascuno a Pd, Lega e FI, uno a Iv e a Leu. A mezzogiorno da Mattarella per la cerimonia in solitaria e in streaming: niente parenti, né giornalisti, distanziamento. Alle 13 il rito della campanella a Chigi tra Conte e il neo premier, poi il primo Consiglio dei Ministri

di REDAZIONE POLITICA

Con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario fissato, le 12, è iniziato il giuramento al Quirinale davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e di tutti i suoi 23 ministri. Niente parenti e niente giornalisti. Distanziamento, mascherine per norme Covid e cerimonia in streaming. Tutti in abiti eleganti e tutti rigorosamente con la mascherina Ffp2 sul viso, seduti distanziati nel Salone delle Feste. Mario Draghi per primo pronuncia la formula di rito e firma.”Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione“,

Alla fine del giuramento, si terrà il primo Consiglio dei ministri. Prima però, alle 13, la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio di testimone tra l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e Draghi. Mercoledì la fiducia in Senato e giovedì alla Camera, anche se tutto potrebbe svolgersi anche nella sola giornata di mercoledì.

La notizia del governo Draghi ha fatto il giro del mondo e dopo essere stata battuta anche dalle maggiori agenzie di stampa globali è arrivata sulle home page dei principali siti europei e internazionali Dalla Bbc a Al Jazeera, dal Guardian a Le Monde, da Le Figaro allo Spiegel fino a El Pais .