100 anni di Aeronautica Militare celebrati al Pincio e da un treno Frecciarossa dedicato

di Alessandra Monti

Previste durante tutto l’anno decine di mostre , conferenze ed eventi per raccontare la storia dell’istituzione militare e quella degli uomini e delle donne che hanno caratterizzato questo secolo al servizio dell’Italia. L’appuntamento principale è stato quello di oggi 28 marzo data di fondazione dell’Aeronautica, con due eventi a Roma: la cerimonia militare alla terrazza del Pincio e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Già da venerdì scorso e fino a mercoledì a Piazza del Popolo a Roma è visitabile il villaggio aeronautico, Air Force Experience, con stand e velivoli a disposizione dei cittadini. Nel corso dei prossimi mesi, infine, un percorso iconografico attraverserà l’Italia con esposizioni in ventiquattro città.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla cerimonia dei “Cento anni dell’Aeronautica Militare” che si è svolta sulla Terrazza del Pincio a Roma. Nel corso della celebrazione sono intervenuti il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, Gen. S.A. Luca Goretti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il Presidente Mattarella, coadiuvato dal Ministro della difesa, ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine militare d’Italia alla Bandiera di Guerra dell’Aeronautica militare. Al termine della manifestazione, il sorvolo dei velivoli dell’Aeronautica militare e delle Frecce Tricolori.

Le Ferrovie dello Stato per rendere omaggio al centenario dell’Aeronautica Militare hanno dedicato un Frecciarossa dalla livrea speciale che è stata presentata oggi al binario 1 della stazione Termini di Roma dall’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi e dal generale Aurelio Colagrande, sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

“Eccellenze italiane verso il futuro” sono queste le parole che si leggono sul Frecciarossa 1000 che viaggerà nei prossimi due mesi lungo il territorio nazionale, da Torino a Venezia, da Milano a Salerno, arrivando anche a Reggio Calabria e Lecce. Un messaggio itinerante a supporto degli eventi che si svolgeranno per la celebrazione dei cento anni dell’Arma Azzurra.

La presentazione della livrea è parte dei festeggiamenti per l’anniversario del centenario della fondazione dell’Aeronautica Militare, che include l’apertura del Museo dell’Aeronautica Militare all’aeroporto “Luigi Bourlot” a Vigna di Valle – Roma, l’apertura della DSSE, la Divisione Superiore Studi ed Esperienze, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico dell’aeroporto militare di Guidonia – Roma, la Mostra itinerante dell’aereonautica, presente al Vittoriano di Roma fino al 23 Aprile, prima di ventiquattro tappe in giro per il paese, la “Aerospace Power Conferece“, che si terrà al Centro Congressi Roma La Nuvola dal 12 al 14 Maggio, la Manifestazione Aerea del centenario, con un air-show di mezzi storici e moderni all’aeroporto “Mario De Bernari” a Pratica di Mare (Roma), ed i due simposi tecnici il 9 e 10 Novembre all’accademia aeronautica di Pozzuoli -Napoli

“È un onore essere accanto all’Aeronautica Militare – ha dichiarato Luigi Corradi Ad di Trenitalia – per celebrare il loro centenario. Siamo due istituzioni che lavorano per il Paese con missioni differenti di trasporto e di difesa. Abbiamo molto in comune nell’ambito dell’innovazione e della ricerca. Per il progetto di questo Frecciarossa abbiamo infatti potuto contare anche sulla scelta di materiali già sperimentati nell’aviazione “ aggiungendo “Abbiamo voluto rendere ‘speciale’ uno dei nostri Frecciarossa perché l’idea è quella di avvicinare il più possibile le persone al mondo dell’Aeronautica tramite i nostri treni. Cento anni di aeronautica sono una cosa importantissima, un servizio al Paese fondamentale, e vogliamo essere vicini a loro in questo festeggiamento”