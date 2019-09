Taranto. Uno studente 17enne in arresto cardiaco salvato dal professore di ginnastica

Per nove minuti l’insegnante di scienze motorie ha effettuato il massaggio cardiaco, così come lo aveva imparato durante il corso di pronto soccorso. All’arrivo sul posto di due equipaggi del 118 mandati in codice rosso, di cui uno con infermiere e l’altro con medico e infermiere, il ragazzo è stato defibrillato e stabilizzato. Il cuore ha ripreso a battere, e trasportato in ospedale si è svegliato senza conseguenze neurologiche.

TARANTO – È mezzogiorno quando all’ Istituto Pacinotti di Taranto, uno studente di 17 anni dopo aver cominciato con i compagni a passo lento una corsa di riscaldamento durante l’ora di ginnastica, improvvisamente è caduto al suolo , non rispondendo ai suoi compagni che hanno cercato di aiutarlo. Immediatamente il professore di scienze motorie Mauro Alessano si è precipitato su di lui , e verificando che il giovane si trovava in arresto cardiaco, ha chiamato il 118 e iniziato subito un massaggio cardiaco.