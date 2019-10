Sondaggi: Lega in calo, cresce Renzi

L’ultima rilevazione di Ixè mostra la maggioranza con cinquestelle, Pd (21,6) e Italia Viva (3,9) che supera il 46%, mentre il partito di Salvini al 29,7%. Leggera flessione anche per il M5s (21%).

ROMA – Gli ultimi sondaggi politici dell’Istituto Ixè ci svelano le intenzioni di voto degli italiani in merito ai vari partiti. Le rilevazioni sono state presentate in anteprima ieri sera nel corso del programma Cartabianca su Rai 3 e dimostrano come la pensano gli italiani in merito ad eventuali nuove elezioni. I tre partiti principali della nostra politica (Lega, M5s e Pd) tutti hanno perso circa lo 0,2% rispetto alla settimana scorsa.

Il dato più rilevante è senza dubbio il calo della Lega, che scende al 29,7 per cento pur restando il 1° partito. In leggera flessione anche Pd al 21,6% ed il M5s al 21%. Se ne avvantaggia invece Italia Viva, il nuovo movimento di Matteo Renzi che inaspettatamente cresce di un punto ed arriva al al 3,9%. Sul fronte opposto Fratelli d’Italia mantiene il suo trend in crescita (8,9 per cento), mentre Forza Italia si mantiene stabile al 6,9 per cento.

Praticamente se si votasse alle prossime consultazioni con un sistema maggioritario puro, un’alleanza di coalizione composta da Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico e Italia Viva, insieme supererebbe il 46 per cento, sorpassando di circa un punto percentuale un’eventuale coalizione di centrodestra composta da Lega, Fdi e Forza Italia. Addirittura se al centrosinistra più M5s si unissero tutte le forze della sinistra, i Verdi e + Europa si arriverebbe al 51,1%.

Ecco nel dettaglio le percentuali raccolte dall’Istituto Ixè (tra parentesi i risultati della scorsa settimana).

Lega: 29,7 per cento (dal 29,9)

Pd: 21,6 (21,8)

M5S: 21,0 (21,5)

Fdi: 8,6 (8,6)

Forza Italia: 6,9 (6,5)

Italia Viva: 3,9 (2,9)

+Europa: 2,3 (2,7)

La Sinistra: 2,3 (2,7)

Europa Verde: 1,5 (2,0)

Altri partiti: 2,2 (1,4)