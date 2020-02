Si è spento Gianni Rotondo, decano dei giornalisti di Taranto

Parlando del giornalismo ritirando un premio a Capua sua città natale disse: “E’ aumentata l’informazione, ma non so se è una buona informazione, forse ci vorrebbe più professionalità, penso in particolare all’informazione locale”. Con lui se ne va un altro pezzo del “vero” giornalismo tarantino.

Gianni Rotondo ha seguito l’evolversi della storia di Taranto . E’ stato un autentico vero fuoriclasse della cronaca nera e giudiziaria a Taranto, settore in cui non ha avuto eredi.

