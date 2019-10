Sequestrati i telefoni a due giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno. La Procura di Bari vuole scoprire chi è il "confidente" di Emiliano

La ricostruzione dei fatti che ha portato all’apertura dell’indagine per fuga di notizie e a quelli odierni di sequestro avrebbe origine “da dichiarazioni rese dallo stesso presidente della Regione nei confronti miei e di un altro collega” (cioè lo Scagliarini) come dichiara in una nota il giornalista Nicola Pepe “pur apprezzando la compostezza delle operazioni di pg, cui ho prestato massima collaborazione acconsentendo immediatamente alla copia forense nella consapevolezza della correttezza della mia condotta, nutro seri dubbi sulla legittimità dell’atto di sequestro del telefono di un giornalista. Il giornalista non può essere infatti obbligato a rivelare, a prescindere da ogni valutazione da chi procede alle indagini, le fonti delle sue notizie”.

Un teorema questo condivisibile laddove le notizie vengono pubblicate , ma sempre nel rispetto delle norme di Legge, ma diventa difficile condividerlo allorquando le notizie non solo non vengono pubblicate, ma vengono “servite” su un piatto d’argento all’indagato, e quindi in questo caso al Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano.