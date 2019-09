Processo ILVA "Ambiente Svenduto"

Il processo Ambiente Svenduto in corso a Taranto, come nessuno ve lo ha mai raccontato. A vostra disposizione per informarvi e capire meglio cosa è accaduto e sta accadendo ancora oggi nell’aula processuale, vi offriamo in esclusiva tutti i file audio del processo che sono stati scaricati dal sito Radio Radicale, mentre i verbali di udienza sono stati acquisti dallo studio legale Annichiarico. Un’operazione di trasparenza ed informazione che sinora nessun’altro giornale vi ha mai offerto.

Esame del teste Musolino Vincenzo

La Corte d'Assise accoglie l'istanza di rinvio depositata nell'interesse di Partecipazioni Industriali S.p.a., per consentire il perfezionamento dell'accordo ex art. 444 c.p.p.

La Corte d'Assise decide con ordinanza le questioni preliminari sollevate nei termini di cui all'art. 491 c.p.p., procede all'integrazione dell'ordinanza del 4 ottobre 2016, relativa alla costituzione delle parti. Dispone poi lo stralcio, con formazione di un autonomo fascicolo, con riferimento alle richieste avanzate da Claudio Riva , quale rappresentante legale di Riva Forni Elettrici S.p.a. e da Piero Gnudi , Corrado Carruba, Enrico Laghi, quali commissari di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria . Rigetta, da ultimo, la richiesta di separazione ex art. 18, comma 2, c.p.p. della posizione di Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria in persona del legale rappresentante