Passaggio di consegne alla Guardia di Finanza di Taranto

TARANTO – Questa mattina, presso la caserma “Brigadiere Lorenzo Greco M.A.V.M.” di Taranto, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Vito Augelli, degli Ufficiali, di militari appartenenti ai Reparti della provincia e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale tra il Col. Massimo Dell’Anna ed il Col. Gianfranco Lucignano, destinato alla sede di Teramo come Comandante Provinciale.

Il Col. Lucignano, dopo quattro anni intensi trascorsi nella provincia tarantina, dove ha svolto un egregio lavoro, ha espresso parole di sentito ringraziamento a tutti i finanzieri del Comando Provinciale per l’intensa attività svolta in tutti i settori istituzionali, a tutela della legalità economico-finanziaria. Il nuovo comandante provinciale subentrante è il Colonnello Massimo Dell’Anna, Ufficiale della Guardia di Finanza titolato dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze , originario di Nardò (Lecce), coniugato ed ha quattro figli.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, ha conseguito il Master in “Diritto Tributario dell’Impresa” presso l’Università Bocconi di Milano ed il Master in “Studi Internazionali Strategico-Militari” presso il Centro Alti Studi Difesa a Roma.

Il Colonnello Dell’Anna dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo, ha guidato la Tenenza di San Candido in Alto Adige ed il Nucleo di Polizia Tributaria di Belluno. Dopo un lungo periodo trascorso al Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, ha frequentato nel 2011 il 13^ Corso dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) a Roma. Al termine dello stesso è stato Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso per cinque anni. Giunge a Taranto dopo aver ricoperto il ruolo di Comandante Provinciale di Lecco per tre anni.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Generale di Divisione Vito Augelli, dopo aver ringraziato il Col. Gianfranco Lucignano per la proficua attività svolta in provincia, ha rivolto al Colonnello Dell’Anna un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico con l’auspicio di ulteriori successi nell’interesse del Corpo e del Paese.

La Direzione e redazione del CORRIERE DEL GIORNO nel formulare i migliori auguri per il prosieguo della sua brillante encomiabile carriera al Colonnello Lucignano, che ha sempre manifestato il proprio rispetto e la più ampia collaborazione, nei limiti della legge, con la nostra attività giornalistica, augura al nuovo comandante colonnello Dell’Anna di continuare nel solco del suo predecessore per la tutela della legalità e dei diritti dei cittadini e contribuenti. Taranto ha sempre più bisogno di legalità