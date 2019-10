Omicidio Luca Sacchi, nello zaino della ragazza c'erano oltre 2mila euro. Arrestati i due responsabili

La svolta alle indagini che ha portato al fermo dei due delinquenti, è arrivata grazie alla madre di Del Grosso, che si è presentata in un commissariato della Capitale nella tarda serata di ieri in commissariato, accompagnata dal marito e dall’altro figlio per comunicare i suoi sospetti e denunciare suo figlio dicendo: “Temo che mio figlio abbia fatto qualcosa, forse è coinvolto nell’omicidio di Luca Sacchi. Meglio saperlo in carcere che nelle mani di spacciatori, delinquenti e criminali”.

ROMA – “Volevo spaventarlo. Non volevo ucciderlo“. Si è giustificato con queste parole Valerio Del Grosso parlando con l’amico e con la fidanzata mentre cercava di nascondersi. Si nascondeva, dopo avere premuto il grilletto della pistola P38 che ha ucciso Luca Sacchi con un colpo secco sparato alla nuca che ha trapassato il cranio del venticinquenne. Del Grosso lo ha confessato qualche ora più tardi anche agli agenti che lo hanno arrestato, mentre li accompagnava nei luoghi dove ha nascosto le prove dell’omicidio.

L’arma del delitto non è ancora stata rinvenuta ma nel provvedimento di fermo del pm si legge che lo stesso Del Grosso ha indicato ai poliziottiil “luogo impervio” dove è stata gettata la pistola. È stata invece rintracciata la mazza da baseball probabilmente utilizzata dai due aggressori nelle prime fasi della rapina per malmenare Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di origini ucraine (è in Italia dal 2003) di Luca Sacchi, che era stata buttata in un campo ai margini del Gra, sulla Fiumicino-Roma nei pressi della Centrale del Latte,

E’ stato ritrovato anche lo zainetto di Anastasia Kylemnyk che conteneva oltre duemila euro divisi in mazzette da 20 e 50. Davanti al pm Nadia Plastina, però, sceglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma oggi in sede di convalida del fermo che lo ha spedito a Regina Coeli potrebbe raccontare perché la follia omicida lo abbia spinto a sparare. Intanto, cosa sia successo la sera del 23 ottobre lo hanno raccontato i testimoni ascoltati da Polizia e Carabinieri, che hanno condotto congiuntamente le indagini, con una ricostruzione dei fatti contenuta nel fermo a carico di Del Grosso e del suo complice Paolo Pirino.

Il testimone, una sorta di “mediatore” di Del Grosso, ha raccontato anche come, nelle fasi precedenti il delitto, si sia recato al parco della Caffarella con altre due persone “alle 21:30 del 23 ottobre incontrandone una terza, già a lui nota, al quale si presentava come inviato di Valerio“. Doveva verificare, per conto di Del Grosso “se persone in zona Tuscolana avessero il denaro per acquistare come convenuto merce”.

Dalle testimonianze è emerso che i due pusher avevano una “rete”, almeno tre emissari, ed erano organizzati ed emerge la possibilità che fossero stati “contattati” per l’acquisto di droga. Secondo la Procura emerge che i fermati avevano complici che potevano consentire loro una fuga. Motivo per cui è stato convalidato l’arresto.

Successivamente è stata la fidanzata di Del Grosso a indicare ai Carabinieri il residence dove si era rifugiato il compagno, come contenuto dal provvedimento di fermo del pm, che riporta mun chiaro riferimento alle sue dichiarazioni. “Valerio mi ha detto che era con Paolo Pirino e che non voleva uccidere. Dopo l’omicidio mi ha chiesto: ‘Stai con me in hotel?’. Sono stati i suoi amici a dirmi: ma sai cos’ha combinato?“. La ragazza spiega che durante la notte c’è stato anche un violento diverbio tra i due. E subito dopo Del Grosso le ha detto che “era successo un casino” aggiungendo a verbale “Mi riferiva che aveva sparato in testa a una persona non specificandone le motivazioni…tutti gli amici me compresa, consigliavamo a Valerio di andarsi a costituire“.

Nel cuore della notte quindi la “caccia all’uomo” ha subito una forte intensa accelerazione. Come hanno riferito il capo della Squadra Mobile di Roma, Luigi Silipo, ed il colonnello Mario Conio, comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma, Del Grosso è stato rintracciato in un residence in zona Tor Cervara, mentre Pirino si era rifugiato sul terrazzo di una palazzina in zona Torpignattara nello stabile dell’ abitazione della fidanzata. L’auto con cui erano fuggiti – una Smart bianca a quattro posti – è stata sequestrata. I due hanno precedenti: Valerio Del Grosso per botte alla ex compagna, Paolo Pirino invece per droga. La Smart bianca con cui si erano dati alla fuga, è stata posta sotto sequestro.

L’ indagine: le cause dell’omicidio

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Luca Sacchi e la sua fidanzata Anastasiya Kylemnyk volevano acquistare della droga, probabilmente dell’hashish. Dovevano incontrare i pusher, poi le cose sono degenerate. Del Grosso e Pirino volevano impossessarsi del denaro senza consegnare alcuna droga, e si sarebbero presentati armati di pistola e mazza da baseball con l’intento di sottrarre lo zaino ad Anastasia. Quando però hanno colpito la ragazza con la mazza da baseball, il fidanzato, Luca ha reagito riuscendo a mettere a terra Paolo Pirino uno degli aggressori. A quel punto, l’altro, cioè Del Grosso, ha preso la pistola P38 sparando da distanza ravvicinata il colpo mortale alla nuca a Sacchi .

Luca Sacchi è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Che però a causa delle condizioni conseguenti al proiettile che ha trapassato la testa , il suo decesso è avvenuto intorno alle 13 di giovedì. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. La fidanzata della vittima è stata visitata in ospedale per le contusioni riportate nell’aggressione.

La fidanzata di Luca: “La droga non c’entra”

Nel racconto fatto dalla fidanzata della vittima respinge decisamente le accuse. “La droga? Non c’entra niente. Luca era lì per guardare il fratellino piccolo che si trovava nel pub – ha dichiarato Anastasiya Kylemnyk ai microfoni del Tg1. “Luca non ha mai incontrato gli spacciatori – ha detto -, non ho visto e sentito nulla. Ho sentito solo la voce di un ragazzo romano e giovane. Mi ha detto ‘dammi sto zaino‘. E Luca mi ha protetto come ha sempre fatto: l’ha messo a terra e forse per questo si sono spaventati“.

L’avvocato di Del Grosso: “Mio assistito pronto a parlare“. Ma non parla…

Gli investigatori e i magistrati sostengono di avere indizi molto evidenti a carico dei due fermati e sperano che collaborino per chiudere quella che definiscono “un’indagine lampo”: “Il mio assistito – ha dichiarato l’avvocato Alessandro Marcucci, difensore di Valerio Del Grosso – , si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma intende chiarire, appena possibile, la sua posizione. È molto provato da una tragedia che colpisce più persone, in primis quella di Luca Sacchi. Non riusciamo a immaginare il dolore che stanno provando. Ho avuto modo di parlare con lui per pochi minuti questa notte – spiega il difensore -. Questa è una tragedia che colpisce anche la famiglia di Valerio composta da persone oneste. Anche il mio cliente, da quanto so, non ha precedenti penali gravi. Lavorava come pasticciere. Questa vicenda rappresenta un fulmine a ciel sereno“. Evidentemente picchiare la sua compagna che ha messo al mondo un bambino di appena 6 mesi, per questo avvocato non è grave…

Il capo della polizia, Gabrielli: “Non è storia di poveri ragazzi scippati”

La ricostruzione degli investigatori è stata confermata indirettamente dal prefetto Franco Gabrielli, il capo della polizia: “Gli accertamenti che l’autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati. Lo dico tenendo sempre ben presente, non vorrei essere equivocato su questo, che stiamo parlando della morte di un ragazzo di 24 anni. Parliamo di una vicenda gravissima – ha sottolineato Gabrielli – È morto un ragazzo di 24 anni. Questo dovrebbe imporre ad ognuno di noi un atteggiamento di grande riflessione e rispetto. Sono soddisfatto della risposta delle forze di polizia, – ha proseguito – che hanno agito in maniera sinergica, senza gelosie. E non posso non notare, con un certo sollievo che questa vicenda, sotto il profilo dell’accertamento della verità, ha visto coinvolta la stessa famiglia di uno degli autori dell’efferato gesto” ha concluso il capo della Polizia di Stato.

