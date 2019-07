Nuove accuse della procura alla "baby-gang" di Manduria

– La Procura della Repubblica di Taranto e quelle dei Minori che indagano su vicende di gravi violenze subite da due disabili manduriani ad opera di baby gang, hanno riformulato ieri le accuse a carico degli indagati aggravandole, nei confronti di tredici minori e tre maggiorenni, già colpiti da misure restrittive. Ai tre reati sinora contestati (violazione di domicilio, lesioni personali e tortura), i sostituti procuratori della repubblica titolari dei fascicoli d’indagine dell’inchiesta,( a capo della Procura dei minorenni) ehanno aggiunto altri nove capi d’imputazione che vanno dalle lesioni alle percosse, alle molestie, furto, sequestro di persona, concorso. Il capo di accusa più pesante di tutti, è ilprevisto in casi di tortura aggravata che al quinto comma prevede : “Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo“.

La decisione di non rispondere adottata in accordo con i rispettivi avvocati, ha consentito al gip dr.ssa Maria Pia Romano che aveva firmato e convalidato i provvedimenti restrittivi chiesti dalla pubblica accusa di poter terminare prima del previsto l’udienza. Due indagati di sedici e diciassette anni, attualmente ristretti per il “caso Stano” , dovevano rispondere in questo caso anche dell’aggressione ai danni secondo disabile manduriano vittima anche lui, secondo le due procure joniche, di continue molestie verbali da pare di baby gang uno dei quali la sera del primo aprile scorso lo avrebbe aggredito a calci e con delle mazze con la complicità di altri tre ragazzi, causandogli la rottura di tre denti .

sarà invece sentito alle 15, sempre di giovedì, dal dr.Dirigente della Squadra Mobile dellatitolare di delega conferitagli della Procura dei minori di Taranto. Ieri mattina due dei nove minorenni sottoposti ad interrogatorio di garanzia a seguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere del 26 giugno, pe ril momento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (opzione prevista dal Codice Penale)

La procura dopo gli avvisi di garanzia notificati ieri ai rispettivi legali degli indagati , ha fissato per loro un nuovo interrogatorio che si svolgerà giovedì prossimo. Gli indagati che sono ristretti cautelarmente nel carcere minorile di Bari verranno ascoltati dal procuratore capo Montanaro , in due gruppi: il primo alle 9 e il secondo alle ore 15.