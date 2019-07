Malasanità': furbetti del cartellino in ospedale, 12 arresti a Molfetta

ROMA – Sono 30 gli indagati, di cui 12 colpiti da ordinanza di custodia cautelare ed uno con obbligo di dimora, il bilancio di una indagine della Guardia di Finanza conclusasi oggi che ha svelato un sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare il cartellino per assentarsi dal lavoro durante l’orario di servizio all’ Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta (Bari). I reati contestati, a vario titolo, sono “truffa aggravata ai danni di Ente Pubblico“, “falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale”, “abuso d’ufficio” e “peculato“.

Tra gli indagati figurano dirigenti medici, personale paramedico, impiegati amministrativi, tecnici manutentori nonché un soggetto esterno all’Azienda Sanitaria Locale. Maggiori dettagli saranno forniti in mattinata nel corso di una conferenza stampa nella Procura della Repubblica di Trani.

(notizia in aggiornamento)