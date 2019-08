Il Colonnello Bia nuovo comandante della Guardia di Finanza a Brindisi

BARI – Lunedì scorso a Bari, presso la Caserma “Sottobrigadiere M.A.V.M. Saverio Garzone” della Guardia di Finanza, ha avuto luogo, l’avvicendamento nella carica di Comandante del I Gruppo Bari tra il Colonnello t.ST Nicola Bia ed il Colonnello t.ST Luca Gennaro Cioffi.

Il Colonnello Bia dopo tre anni di intensa attività in territorio barese caratterizzati da un forte impegno ad ogni forma di traffici illeciti, assumerà l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza a Brindisi.

Gli subentra il Colonnello Cioffi, di origini campane, plurilaureato con varie specializzazioni nel comparto fiscale ed economico nonché in organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane. Arruolatosi nel Corpo nel 1995, proviene dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Caserta e precedentemente ha diretto il Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria.

Al colonnello Bia vanno i nostri auguri per il nuovo prestigioso incarico dalla Direzione e Redazione del nostro giornale, che ha sempre apprezzato la sua disponibilità e collaborazione, ed al colonnello Cioffi gli auguri di benvenuto e buon lavoro.