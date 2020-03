I documenti ufficiali e le misure per fronteggiare l'emergenza "Coronavirus"

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1049 persone risultano positive al virus.

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente: in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 50. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Borrelli ha specificato che in Lombardia ci sono 552 positivi, 40 dimessi e 23 deceduti, per un totale di 5.723 tamponi eseguiti. In Veneto 189 positivi, due deceduti e 8.659 tamponi. In Emilia Romagna 213 positivi, quattro deceduti e 1.550 tamponi. In Piemonte undici positivi e 308 tamponi. In Liguria 38 positivi, quattro dimessi e 121 tamponi. Marche: undici positivi e 68 tamponi. In Toscana dieci positivi, un dimesso e 531 tamponi. In Sicilia, 2 positivi e 2 dimessi e sei tamponi. Nel Lazio tre positivi, 679 tamponi. Campania: 13 positivi e 373 tamponi. In Puglia tre positivi e 252 tamponi. A Bolzano un positivo e 16 tamponi. In Abruzzo due positivi e 43 tamponi. In Calabria un positivo e 27 tamponi. In Sardegna nessun positivo e un solo tampone. In Umbria nessun positivo, 31 tamponi.

Il commissario all’emergenza ha inoltre precisato che “le persone ricoverate sono il 38%” di quelle colpite e tra queste “il 10% è in terapia intensiva”. Il 52% degli ammalati è invece in isolamento domiciliare.

Stop a bollette e Rc auto fino al 30 aprile

E’ prevista nella zona rossa la sospensione delle bollette di acqua, luce, gas e dei rifiuti fino a fine aprile. E’ previsto anche il rinvio del pagamento dei contributi previdenziali nelle aree dei focolai.

Decreto antivirus: stop tasse e mutui, bollette sospese

Rinvio cartelle e rottamazione

Viene differito al 1 giugno 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla rottamazione-ter delle cartelle fiscali e quello del 31 marzo 2020 in materia di saldo e stralcio. Sospesi, fino al 31 maggio, anche i termini di versamento delle cartelle di enti previdenziali e assicurativi di persone fisiche e imprese che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nel territorio dei comuni della zona rossa.

Sospensione rate mutui agevolati

Viene sospeso per un anno il pagamento delle rate dei beneficiari di mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-Invitalia.

Tessere sanitarie e carta famiglia

Prorogate al 30 giugno le tessere sanitarie in scadenza. Quest’anno, inoltre, le famiglie residenti nelle Regioni cui appartengono i Comuni o le aree nei quali risulta positiva almeno una persona, potranno beneficiare della Carta famiglia anche se hanno un solo figlio (oggi la soglia minima è di 3 figli).

No a taglio stipendi per lavoratori in quarantena

Per i periodi di assenza per malattia o quarantena dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dovuta al Covid-2019, non si applica la decurtazione del trattamento economico.

Smart working per gli statali e tablet

Aumenterà la fornitura di tablet e pc in ausilio dello svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.

Indennità di 500 euro per lavoratori autonomi

E’ prevista una indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei lavoratori autonomi che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge.

Cassa integrazione più semplice nella zona rossa

Procedure semplificate per presentare istanza di cassa integrazione o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa presso unità produttive site nei comuni della zona rossa.

Turismo, pronto il pacchetto Franceschini

Pronto soccorso anche per il turismo pesantemente colpito dagli effetti del coronavirus. E’ prevista sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il settore turistico e alberghiero in tutta italia. Voucher per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei.