Fedele Moretti nuovo Presidente Ordine Avvocati di Taranto

TARANTO– L’ufficialità dello scrutinio per l’elezione del nuovo presidente dell’ Ordine degli Avvocati jonici è arrivata alle 21:30, con la proclamazione di Fedele Moretti, risultato primo degli eletti, su 2.141 votanti (2.128 schede valide, 7 schede bianche, 6 schede nulle).

La lista che lo sosteneva ha conseguito una vittoria schiacciante eleggendo ben 16 consiglieri su un totale di 21: Moretti (868 preferenze), Altamura (747 preferenze), Tacente (667 preferenze), Levato (638 preferenze), Bassi (613 preferenze), De Franco (555 preferenze), Ruscigno (543 preferenze), Axo (509 preferenze), Cigliola (467 preferenze), Macrì (447 preferenze), Caricasulo (425 preferenze), Andrisani (359 preferenze), Basile (377 preferenze), Semeraro (356 preferenze), Fischetti (353 preferenze), Monteforte (322 preferenze).

Gli altri consiglieri eletti nelle altre liste sono: Albanese (694 preferenze), Panarelli (364 preferenze), Casiello (410 preferenze), Todaro (478 preferenze), D’Errico (395 preferenze).

Entusiasta e soddisfatto per il tributo ricevuto il neo-presidente Moretti: “Ringrazio i colleghi per l’adesione al nostro progetto che, nel segno della continuità, e in collegamento con il Consiglio Nazionale Forense di cui fa parte l’avv. Vincenzo Di Maggio (presidente uscente dell’ Ordine degli Avvocati di Taranto) la Cassa Forense, la Scuola Forense e tutte le articolazioni dell’avvocatura, si muoverà nell’interesse esclusivo della categoria e a tutela della stessa”.