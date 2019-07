Eros Ramazzotti e Pellegrinelli si dicono addio: "Sono stati dieci anni meravigliosi"

Finisce il matrimonio del cantautore romano, da cui sono nati due figli. Negli ultimi tempi sembra che qualcosa non funzionasse nella coppia e i due hanno deciso di prendere strade diverse, La coppia assicura che la scelta è condivisa. La volontà di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli come riferiscono fonti vicine alla coppia, è quella di tutelare le loro figlie, ancora piccole, ed è probabilmente questo il motivo per il quale non sono state rilasciate dichiarazioni dalla coppia.

ROMA – “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Eros Ramazzotti e sua moglie Marica Pellegrinelli annunciano la fine del loro matrimonio. “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme – hanno aggiunto -. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione“.

Legati dal 2009, Eros, 55 anni, e Marica ,31, si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni. Il cantante e la modella stanno insieme da 10 anni e dalla loro unione sono nate due bambine. Tra i due non c’è mai stata nessuna crisi o, per lo meno, gli organi di informazione non ne sono mai venuti a conoscenza. La differenza d’età non è mai stata un problema nella coppia, ed infatti, Marica Pellegrinelli è riuscita a stringere un ottimo rapporto con la prima figlia di Eros Ramazzotti, oggi poco più che ventenne.

Negli ultimi tempi sembra che qualcosa non funzionasse nella coppia e i due hanno deciso di prendere strade diverse. La moglie di Ramazzotti avrebbe già lasciato la casa coniugale e vivrebbe in un’altra abitazione. La volontà di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli come riferiscono fonti vicine alla coppia, è quella di tutelare le loro figlie, ancora piccole.