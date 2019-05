Elezioni europee: Lega primo partito oltre il 30%, il Pd sorpassa il Movimento 5 Stelle, Forza Italia intorno al 10%- ELEZIONI IN DIRETTA

Matteo Salvini in diretta dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano commenta i primi dati sui risultati delle elezioni europee: “In attesa dei risultati definitivi, grazie grazie grazie da tutta la squadra. Grazie Italia useremo bene la vostra fiducia” aggiungendo. “Siamo il primo partito in Italia, adesso si cambia in Europa. In attesa dei risultati definitivi, grazie grazie grazie da tutta la squadra. Grazie Italia useremo bene la vostra fiducia”

ROMA – Si sono chiuse alle 23 le urne per le elezioni europee in Italia, dove 51 milioni di cittadini sono stati chiamati a esprimere la loro preferenza in una tornata elettorale con pesanti connotazioni politiche vista la sfida interna al governo tra Lega e M5S. Si è votato anche per le Regionali in Piemonte e in 3.800 comuni, di cui 27 capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda più in generale, l’affluenza al voto non solo è stata la più alta negli ultimi venti anni, superiore al 50% nella media europea, ma segna anche un’inversione di tendenza rispetto al costante calo nella partecipazione che andava avanti dal 1979.

Intorno alle 23:30 Matteo Salvini è arrivato nella sede federale della Legaa Milano, dove seguirà con i big e i dirigenti del partito lo spoglio e i risultati delle elezioni europee e amministrative. Il segretario leghista è salito nel suo ufficio al primo piano della sede. Immancabile il suo messaggio via Twitter. I risultati del voto europeo avranno conseguenze, come un rimpasto, nel governo italiano? “Pensieri“. Il vicepresidente leghista del Senato Roberto Calderoli parlando con i giornalisti nella sede della Lega a Milano, ha detto: “Sono contento della campagna elettorale che abbiamo fatto e di quello che ho visto girando tra i vari seggi, quindi mi aspetto risultati importanti per la Lega”.

Lega primo partito e testa a testa tra M5s e Pd.Fi tiene e Fratelli d’Italiasupererebbe la soglia del 4%. “Importa relativamente se saremo al 30 o 31%: un anno fa eravamo al 17%. E’ un risultato storico ed è storico che per la prima volta la Lega diventi primo partito in Italia“, dice il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari intervistato da “Porta a Porta” (RAIUNO) che ha aggiunto “Non abbiamo intenzione di usare questo risultato per mettere in crisi il governo. Anzi, insieme M5s e Lega siamo oltre il 50%. Certo, il nostro risultato ci dà più forza per mettere al centro i nostri temi: dalle infrastrutture alla flat tax“.

In base agli Instant Poll di YouTrend alle ore 23:00 la Lega è il primo partito (27-30%), seguita dal Movimento 5 Stelle (20-23%) e dal Partito Democratico (21,5/24,5%). Al quarto posto Forza Italia (9-11%), quindi Fratelli d’Italia (5-7%), Più Europa (2-4%), La Sinistra (1,5-3,5%), Europa Verde (0,5-1,5%).

Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai la Lega otterrebbe tra il 27 e il 31%, il Pd tra il 21 e il 25%; M5s tra il 18,5 e il 22,5%, Fi tra l’8% e il 12% ed FdI sarebbe tra il 5 e il 7%.

Dal multi poll realizzato da Swg per La 7 per le Europee la Lega è il primo partito in una forbice tra 26,5% e 29,5%. Il Pd è tra 21% e 24%, il Movimento 5 Stelle è al 20%-23%, Forza Italia è tra 9 e 11% e Fratelli d’Italia è tra il 5% e il 7%. Secondo il Multi poll realizzato da Swg per La 7 per le Europee, tra i partiti minori, +Europa-Italia in Comune-Pde è in una forbice tra il 2,5 e il 3,5, La Sinistra si colloca in una forchetta tra il 2 e il 3%, Europa Verde è in una forchetta compresa tra 1,5 e il 2,5%. Gli altri partiti si collocano tra il 4 e il 5%.

Questi i primi dati ufficiali del Ministero dell’ Interno: