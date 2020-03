Due evasi dal carcere di Foggia arrestati dai Carabinieri a Taranto

I militari della Compagnia Carabinieri di Manduria (TA), hanno tratto in arresto, per evasione, due dei detenuti che il 9 marzo scorso erano evasi dal Carcere di Foggia

ROMA – Nel corso di una vasta battuta di ricerca condotta a livello provinciale, i militari della Compagnia Carabinieri di Manduria (TA), hanno individuato e tratto in arresto, per evasione, due dei detenuti che il 9 marzo scorso hanno preso parte all’evasione di massa dal Carcere di Foggia.

Tra i detenuti evasi dal carcere di Foggia durante la rivolta, c’era anche un venticinquenne arrestato nel 2016 perché accusato di far parte di una banda di rapinatori seriali specializzata negli assalti a supermercati. Il pregiudicato era stato trasferito nel penitenziario foggiano nel 2018.

Ieri mattina altri tre tarantini sono stati arrestati dalle Volanti della Polizia di Stato nel quartiere Mungivacca di Bari, sulla Statale 100 , fermati a bordo di di una Volkswagen Tiguan intercettata grazie al numero di targa che era stato subito diffuso alle forze dell’ordine, dopo la fuga dal carcere di Foggia da cui erano evasi in occasione della rivolta scoppiata nella casa circondariale con la protesta delle misure restrittive di visita dei parenti, legate all’emergenza Coronavirus.

Tutti i carcerati evasi arrestati dalle Forze dell’ Ordine sono stati nuovamente assicurati alla giustizia e tradotti in case circondariali diverse da quelle interessate dai disordini. .

Maggiori dettagli sui due arrestati a Manduria verranno forniti dopo la conferenza stampa attualmente in corso presso la sede del Comando Provinciale di Taranto, alla presenza del Comandante Provinciale di Taranto, Col. Luca Steffensen, e del Comandante della Compagnia di Manduria, Cap. Sergio Riccardi.