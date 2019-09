Di tutto di più...

Il peggio dell’informazione dai media, social network e televisione. Gli strafalcioni di Di Maio e l’esordio dei nuovi ministri, Razzi che vuole portare la Juve in Corea e altre bufale. Sempre più difficile scegliere il peggio….

Le “perle”… di Luigi Di Maio

Stringe la mano al leader dei gilet gialli, parla di democrazia millenaria in Francia, colloca Pinochet in Venezuela, chiama più volte il presidente cinese Xi Jinping ‘PING’, dice che gli americani dovrebbero lanciare soldi e non missili in Siria” e fatica pure con l’inglese. Il nuovo ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Virginia Saba la fidanzata di Di Maio alla buvette della Camera, nel giorno che sancisce il matrimonio tra M5s e Pd

“La cosa più importante è il garbo. Ecco, la parola chiave deve essere: garbo. Mi hanno detto che la Farnesina è bellissima, spero che riuscirò a vederla, sono curiosa. E inoltre non è vero, come continuate a dire, che Luigi non sa l’inglese. Lo sa bene, ha studiato” (fonte: La Repubblica)

Il leader leghista Matteo Salvini intervistato da Libero

“Vigliacchi, non durate! Torneremo presto… L’unica colpa che ho è di essere stato ingenuo, ritenevo di vivere in un Paese democratico. I miei genitori mi hanno educato con sani principi”

Il gioco di parole di Francesco D’Uva capogruppo M5s alla Camera, durante la fiducia al Conte bis

Rivolgendosi agli ex alleati della Lega: “Perché avete aperto la crisi a Ferragosto? Dovete ancora spiegare per quale MOJITO… ehm, per quale motivo l’avete fatto…” (con standing ovation dei grillini)

Il lapsus della presidente del Senato Elisabetta Casellati in aula durante la discussione per la fiducia al Governo Conte Bis

“Senatore CASINI concluda per cortesia… ehm, Salvini”. Ed il leader leghista, alzando le braccia: “No… Casini no, per favore!“

Il direttore di Libero Vittorio Feltri accoglie così il nuovo esecutivo, con un editoriale di prima pagina

“Non riesco a immaginare quale sia l’umore di Mattarella, costretto a benedire questa porcata. Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti”

Il leader pentastellato Luigi Di Maio saluta via mail, con strafalcione annesso, i dipendenti del Ministero dello Sviluppo economico, che lascia per gli Esteri

“Carissimi, questi ultimi 14 mesi sono stati molto intensi, abbiamo lavorato tanto e portato a casa provvedimenti e riforme di cui NE sono orgoglioso” (fonte: Corriere.it)

Andrea Cpi esponente di Casa Pound pubblica su Facebook una foto dell’esponente dem Paola De Micheli, alla Camera in abito rosso, e commenta così (post poi rimosso)

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti… appena staccato dal TURNO SULLA SALARIA” (strada di Roma su cui sostano signorine…allegre , per non dire altro ! )

Giuramento del Governo Conte Bis : dalla diretta WhatsApp del giornalista Aldo Cazzullo

“In rosso scarlatto la ministra Bonetti di cui si favoleggia abbia un piercing sulla lingua”. La risposta della neo ministra per le Pari Opportunità, su Twitter: “Ho grande stima per Aldo Cazzullo. Ma la sua battuta sul mio (inesistente) piercing mi dispiace. E vorrei essere giudicata per la mia attività di professoressa universitaria, di educatrice, di donna. E da adesso di Ministra. Non sul fatto che io possa o no avere dei piercing” (fonte: Corriere.it)

L’ex portavoce di Forza Italia Daniele Capezzone riciclatori come giornalista del quotidiano La Verità sull’outfit della neo ministra per le Politiche Agricole Bellanova, già bracciante agricola e sindacalista, nel giorno del giuramento

“Carnevale? Halloween?” (fonte: Twitter)

Fabio Sanfilippo caporedattore di Rai Radio1 ha attaccato duramente l’ex ministro Salvini, su Facebook

“Ti sei impiccato da solo e questo è evidente. Io ne sono felice. Vabbè, si era capito. Ora perderai almeno il 20, 25 per cento dei consensi che ti accreditano i sondaggi, lo sai? E che fai? Non hai un lavoro, non sai fare niente, non hai un seggio da parlamentare europeo, hai perso il posto da ministro. Certo stai in Parlamento. Con la vita che ti eri abituato a fare, tempo sei mesi e ti spari nemico mio… Quello che non ti perdonerò è di aver plagiato la mente di due miei nipoti, con i miei figli non ci sei riuscito, cazzo. Ma li recupero, fidati. Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. E Salvini: “Vergognati schifoso che non sei altro, prendertela con una bambina di sei anni”

Leggiamo da Libero

L’allarme di Berlusconi: “Sono tornati i comunisti” .

Il deputato Vittorio Sgarbi nel corso delle dichiarazioni in dissenso, dopo l’intervento del premier Conte

“Quando il figlio dell’elevato Grillo è stato accusato di stupro, Grillo ha fatto Di Maio ministro degli Esteri, cercando la copertura del Pd che controlla i giudici, come si è visto bene con il caso Palamara“

Dopo l’alleanza con il Pd Debora Billi una delle responsabili della comunicazione pentastellata, “fedelissima” di Casaleggio, dice addio al Movimento 5 Stelle

“L’obbrobrio che si è consumato nel Palazzo ha superato in nefandezza il golpe del 2011, e la mano che ha riconsegnato il mio Paese ai carnefici della Grecia stavolta porta il nome di MoVimento 5 Stelle (…). Ho sempre combattuto, malgrado tutto. Sono riuscita a togliermi soddisfazioni a dispetto di molti: la campagna di Luigi sui ‘taxi del mare’ è stata un’idea mia (…) (fonte: Facebook)

Il ritorno delle grandi metafore del deputato LeU Pierluigi Bersani

“Gli italiani stiano tranquilli: se questo nuovo governo non saprà pedalare, la bicicletta casca” (fonte: Di Martedì , La7)

Il riconfermato ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervistato dal Corriere della Sera

“Non ho voluto seguire le trattative sulla lista dei ministri. Mentre Conte si occupava della formazione del nuovo governo stavo giocando a ‘Un, due, tre stella’ con le mie nipotine”

Il parlamentare leghista Claudio Borghi commenta sul premio consegnato al Festival del Cinema di Venezia a Luca Marinelli, vincitore della Coppa Volpi come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Martin Eden

“Se Marinelli fosse stato uno con idee di destra, dicendo che andavano controllati i confini e cose del genere, quel premio non lo vinceva, ma lo sanno tutti, lo sanno tutti… Preciso: Marinelli lo merita, bravissimo eh, ma se fosse stato di destra, non avrebbe vinto” (fonte: Agorà, Rai 3, via Open)

L’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni alla mostra di Venezia con il suo film, “Chiara Ferragni unposted”

“Sentivo che c’era il bisogno di raccontarmi per far capire meglio che persona sono e quale sia veramente il mio lavoro”

L’ex senatore forzista Antonio Razzi intervistato da Tuttosport

“Che colpo Han! Che colpo! L’avevo già consigliato a Beppe Marotta, meno male che adesso lo ha preso Paratici. Il massimo sarebbe portare la Juventus allo stadio Primo Maggio di Pyongyang. Anzi ne parlerò con Kim Jong-un già a metà settembre: organizziamo una partita con la Juventus che schiera Han e Kim dà il calcio d’inizio. Han ama il calcio, ama l’Italia e ama la Corea. Adesso amerà anche la mia Juventus: il massimo!”

Il titolo del quotidiano Il Giornale diretto da Alessandro Sallusti su Massimo Sebastiani, il 45enne accusato dell’omicidio di Elisa Pomarelli

“Le due facce del killer. Il GIGANTE BUONO e quell’amore non corrisposto”

Una delle “perle” di Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera, nel giorno della fiducia

“Riserveremo la massima attenzione al rafforzamento delle regole europee per l’etichettatura e la tracciabilità degli alimenti”

La primissima proposta del nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti (M5S).

Lei chiede due miliardi per la scuola e uno per l’università e la ricerca. Dove si trovano? “Non voglio togliere soldi a nessuno. Vorrei delle tasse di scopo: per esempio sulle bibite gasate e sulle merendine, o tasse sui voli aerei che inquinano”” ( fonte: Corriere della Sera )

Il sentimento “politico” del senatore Pd Matteo Renzi esternato e diffuso sui social network

“La politica si fa con i sentimenti e non con i risentimenti”.