Catanzaro, soldi e sesso in cambio di favori.  Arrestato un magistrato

Marco Petrini è presidente della II sezione della Corte d’Assise d’appello di Catanzaro. Tra gli arrestati anche due avvocati: uno del foro di Catanzaro e un avvocato di Locri. “Perno” centrale dell’indagine, secondo gli inquirenti, un insospettabile medico in pensione “che stipendiava mensilmente” la toga. Mazzette da 500 euro e regali come cassette di pesce e champagne

ROMA – Arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Crotone, il magistrato della Corte di Appello di Catanzaro Marco Petrini , a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno. Le indagini sono coordinate dal pm Vincenzo Senatore, dal procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale e dal procuratore reggente Luca Masini. Sono in corso perquisizioni a Catanzaro e acquisizione di atti presso la Corte d’Appello della città calabrese.

Insieme a Petrini sono stati arrestati: Vincenzo Arcuri, Giuseppe Caligiuri, Luigi Falzetta, Emilio Santoro, Francesco Saraco e Giuseppe Tursi Prato). L’avvocato Marzia Tassone è stato posto agli arresti domiciliari. Ci sono altri 16 indagati. L’accusa per tutte le persone coinvolte nell’inchiesta é corruzione in atti giudiziari.

Denaro, gioielli e sesso in cambio di favori nei processi , sono queste le accuse mosse nei confronti del magistrato. Otto gli indagati, sette tradotti in carcere ed uno posto ai domiciliari. Agli arresti è finito anche Marzia Tassone un piacente avvocato del foro di Catanzaro, , mentre un’ altro avvocato Francesco Saraco del foro di Locri , è ai domiciliari. Coinvolti anche l’ex consigliere regionale Giuseppe Tursi Prato ed alcuni professionisti calabresi che vengono definiti “insospettabili” dagli inquirenti. L’accusa principale è di corruzione in atti giudiziari, con l’aggravante delle finalità mafiose solo in alcuni casi . N ell’ordinanza si legge anche di “ gamberi, vacanze in resort e champagne ” e di “ 16 prestazioni sessuali in cambio di sentenze “.

L’indagine è partita nel 2018 e sulla base della ricostruzione degli inquirenti, si trattava di un vero e proprio sistema di corruzione che vedeva al centro il magistrato Petrini, destinatario di denaro, gioielli ma anche di prestazioni sessuali in cambio di favori processuali, per esempio le assoluzioni o le riduzioni di pena promesse o assicurate dallo stesso per vanificare gli effetti di una sentenza di condanna in primo grado.

L’inchiesta riguarda anche i sequestri preventivi previsti dalla normativa antimafia, i processi tributari e quelli in sede civile. A muovere la sua azione, spiega il Gip nella sua ordinanza, la situazione di grave sofferenza economica del Petrini, il quale aveva sempre bisogno di continue nuove entrate per potere sostenere il proprio tenore di vita ritenuto spropositato. Nell’abitazione del giudice durante il corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati in una busta contanti per seimila euro.

I magistrati documentano “una situazione di ‘sofferenza bancaria’ dovuta al mancato pagamento di alcuni finanziamenti, ed una quasi costante scopertura di conto corrente“. Gli investigatori, “tenuto conto delle ripetute consegne di somme di denaro in contanti al Petrini, documentate nel corso delle indagini, hanno proceduto ad approfonditi accertamenti bancari e patrimoniali, finalizzati a ricostruire le disponibilità economiche in capo allo stesso Petrini“.

Dalle verifiche eseguite sui conti correnti bancari riconducibili a Petrini “emergeva – secondo quanto scrivono i giudici – una situazione di ‘sofferenza bancaria’ dovuta al mancato pagamento di alcuni finanziamenti, ed una quasi costante scopertura di conto corrente, coperta con versamenti di somme in contante che, nell’anno 2018, ammontavano ad euro 20.400,00; dato quest’ultimo che, da subito appariva anomalo, visto che il Petrini, pubblico dipendente, riceve i propri emolumenti unicamente attraverso bonifici“.

Partecipe e presunto complice di questo “sistema” era un medico in pensione ed ex dirigente dell’Asl di Cosenza il quale secondo quanto emerso stipendiava il magistrato Petrini, che è anche presidente della Commissione provinciale tributaria, per godere dei favori processuali e trovava altre persone – imputati o parenti di imputati – disposti a corrompere il giudice.

Il consigliere regionale Tursi Prato, invece, grazie ai “servigi” di Marco Pretini, avrebbe percepito il vitalizio che non gli spettava più in quanto era stato condannato nel 2004 a sei anni con interdizione perpetua dai pubblici uffici, condanna questa che aveva comportato la decadenza del diritto all’assegno.

Gli indagati nell’inchiesta della Dda di Salerno promettevano e consegnavano al magistrato, presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro nonché presidente della Commissione Provinciale Tributaria del capoluogo calabrese, in cambio del suo intervento “per ottenere, in processi penali, civili e in cause tributarie – riporta un comunicato – sentenze o comunque provvedimenti favorevoli a terze persone concorrenti nel reato corruttivo. In taluni casi i provvedimenti favorevoli richiesti al magistrato e da quest’ultimo promessi e/o assicurati erano diretti a vanificare, mediante assoluzioni o consistenti riduzioni di pena, sentenze di condanna pronunciate in primo grado dai tribunali del distretto, provvedimenti di misure di prevenzione, già definite in primo grado o sequestri patrimoniali in applicazione della normativa antimafia, nonché sentenze in cause civili e accertamenti tributari”.