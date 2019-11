Cambio al vertice del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza

BARI – Nella mattinata odierna, presso la caserma “M.A.V.M. Giovanni Macchi”, storica sede del Comando Regionale “Puglia” della Guardia di Finanza, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra il Generale di Divisione Vito Augelli ed il Generale di Brigata Salvatore Refolo.

Il Generale Augelli, nel rivolgere il proprio saluto di commiato al personale del Comando Regionale Puglia, ha espresso parole di apprezzamento per i brillanti risultati conseguiti dai Reparti pugliesi nel proprio periodo di comando ed ha formulato, al Generale di Brigata Refolo, un caloroso augurio di buon lavoro. Il nuovo Comandante Regionale Puglia, già Capo di Stato Maggiore presso lo stesso Reparto, ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli ed ha espresso al Generale Augelli le proprie congratulazioni per il nuovo importante incarico di Comandante della Scuola di Polizia Economico Finanziaria alla sede di Roma – Lido di Ostia.

Al Generale Augelli va un sincero ringraziamento della Direzione e redazione del CORRIERE DEL GIORNO, per la sua puntuale attenzione e disponibilità nei confronti del nostro giornale ed auguri per il nuovo importante incarico, e contestualmente rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro al suo successore Generale Refolo