Berlusconi: finito l’amore con Pascale. Ha un flirt con una deputata azzurra

Silvio Berlusconi “paparazzato” in Svizzera con la deputata Marta Fascina. L’ex Francesca Pascale compagna: “Spero che qualcuno si prenda cura di lui. Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino… Va bene così”

ROMA – Incredibile la circostanza che per rendere pubblica la rottura sia stata addirittura diffusa una nota della segreteria di Berlusconi per mettere a tacere “i soliti pettegolezzi“. “Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti”.

Un comunicato che ha ufficializzato quello che si diceva e mormorava da tempo : l’amore tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è finito. L’ex premier e leader di Forza Italia ha un’altra fiamma, e anche questo gossip va avanti da diversi mesi, come mostra un servizio del settimanale “Diva e Donna” che ha pubblicato foto che ritraggono Berlusconi in Svizzera con la deputata azzurra Marta Fascina, ormai presenza fissa ad Arcore, nata nel 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, e paradossalmente eletta nel collegio “blindato” Campania 1 (la regione della Pascale) alle ultime elezioni politiche del 2018.

Silvio e Marta, definita “la bionda stellare”, sono stati paparazzati insieme in Svizzera, a Bad Ragaz, all’uscita di un resort di lusso con barboncini al seguito, poco prima di salire a bordo del loro elicottero privato. Per la precisione l’elicottero di Silvio B.

Quindi si tratta di certezze più che illazioni . Del resto che la loro lunga storia fosse arrivata al capolinea si era capito quando Berlusconi aveva comprato una villa alla Pascale a pochi chilometri da quella di Arcore. Il “padre-padrone” di Forza Italia all’inizio andava a trovarla, ma le sue visite si sono sempre più ridotte. Ad Arcore è rimasto il barboncino Dudù che adesso va a spasso con la deputata Fascina. Ed è proprio sulla fotografia che la ritrae con il cagnolino che la napoletana Francesca Pascale si lascia andare ad un commento denso d’ironia. “Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino… Va bene così“.

Imbarazzanti sono le fotografie circolanti sul passato della “bionda stellare” entrata nel cuore di Berlusconi, fra cui un nuovo “frequentatore” delle aule giudiziarie Giacomo Urtis ed un affezionato “ospite” delle carceri italiane come Stefano Ricucci. Un importante parlamentare azzurro bene informato dice: ”Lasciamo stare il presidente, questa è la sua vita privata’‘. Gli ‘scatti’, raccontano, avrebbero riacceso i riflettori sui rapporti tra il ‘vecchio‘ e il ‘nuovo’ cerchio magico, facendo riemergere antichi dissapori. Torna, dunque, ancora una volta alla ribalta la ‘vita privata’ del ‘capo’.