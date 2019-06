Arrestato Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia, consulente della Lega per l’energia

ROMA – Paolo Arata , ex deputato di Forza Italia e successivamente consulente della Lega per l’energia, è stato arrestato insieme a suo figlio Francesco . Entrambi vengono accusati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Secondo i magistrati siciliani , padre e figlio sarebbero di fatto soci occulti dell’imprenditore trapanese Vito Nicastri , ritenuto dagli inquirenti vicino al boss Matteo Messina Denaro .

L’arresto è stato disposto dal gip di Palermo, Guglielmo Nicastro, su richiesta della Dda guidata dal procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare anche per Vito Nicastri considerato il “re dell’eolico” in Italia, che già si trovava in carcere, e per suo figlio Manlio Nicasti. Padre e figlio vengono indagati per “corruzione“, “auto riciclaggio” ed “intestazione fittizia“. Agli arresti domiciliari è finito anche Alberto Tinnirello, ex funzionario dell’assessorato regionale siciliano all’Energia il quale è indagato per corruzione. Nella misura cautelare il gip Nicastro lancia l’allarme “sull’elevato rischio di infiltrazioni di Cosa nostra” negli affari degli Arata e dei Nicastri.