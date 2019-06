Arrestato e a processo Marco Carta: ha rubato magliette alla Rinascente

Il giovane cantante sardo è stato scoperto mentre trafugava sei t-shirt dal valore di 1.200 euro a Milano. È stato accusato di furto aggravato e posto ai domiciliari. Oggi a giudizio per direttissima

MILANO – Marco Carta è stato arrestato ieri sera con l’accusa di furto aggravato di 6 magliette dal valore complessivo di circa 1.200 euro alla Rinascente di Piazza Duomo a Milano. Il cantante stava uscendo dal grande magazzino intorno alle 20.35 quando è stato stato fermato in flagranza di reato dall’addetto all’accoglienza, che ha richiesto l’intervento sul posto dell’ Unità Reati Predatori della Polizia Locale del Comune di Milano.

Il tifoso del Cagliari e giocatore della Nazionale cantanti si trovava insieme ad una donna di 53 anni: i due avevano rimosso l’antitaccheggio dalla merce sottratta, trascurando invece la targhetta flessibile, che ha così suonato all’uscita. I due sono stati posti agli arresti domiciliari e verranno processati oggi stesso per direttissima.

La sua carriera

Marco Carta prometteva a se stesso “da grande farò il cantante” sin da quando ha 6 anni e da quel giorno dedica ogni energia alla realizzazione del suo sogno. E a 34 di traguardi ne ha raggiunti diversi vincendo nel 2008 il talent Amici di Maria De Filippi, conquistando il primo posto al Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo ‘La forza mia‘ e trasformando in una vittoria anche la partecipazione a ‘Tale e quale show’ nel 2017. Oltre a pubblicare 6 album in meno di 10 anni e conquistando diversi riconoscimenti.

Nato a Cagliari il 21 maggio 1985 Marco Carta perse il padre a 8 anni e due anni dopo anche la madre. La musica diventa così la sua ragione di vita e una preziosa valvola di sfogo, si legge sul sito dell’Isola dei famosi (perché nel 2016 l’artista sardo ha deciso di calarsi nei panni del naufrago e partecipare al reality). Dopo la perdita dei genitori, cresce assieme al fratello con i nonni materni coltivando con ambizione ancora maggiore il suo sogno e affinando il proprio talento vocale attraverso le prime esibizioni come solista in live-pub e cerimonie private. Fin da bambino canta con passione: il suo idolo assoluto è Lucio Battisti, che era anche l’artista prediletto della madre. Dopo l’Istituto professionale per Elettrotecnici, lavora come parrucchiere nel salone della zia: i guadagni vengono investiti in biglietti aerei per volare a Roma a fare provini.

Tra illusioni e disillusioni, che però non intaccano la sua fiducia né tantomeno la determinazione nell’inseguire il suo sogno, il 20 ottobre 2007 finalmente viene ammesso nel cast di Amici. In 6 mesi non mancano incertezze, crisi esistenziali, dubbi, paure e difficoltà ma il 16 aprile 2008 trionfa. A maggio 2010 esce ‘Il Cuore Muove’, prodotto da Paolo Carta e anticipato dal singolo ‘Quelle che dai’, scritto da James Morrison. Ad aprile 2012 esce il suo quarto lavoro, ‘Necessità Lunatica’, e torna nella scuola di Amici nella sfida tra i big. Il 16 giugno 2014 esce il singolo ‘Splendida ostinazione‘, un anno dopo ‘Ho scelto di no’, che si aggiudica il disco d’oro, mentre il 21 giugno – per festeggiare i 30 anni – Marco pubblica la sua prima autobiografia ‘Ho una storia da raccontare‘. Nel 2017 esce ‘Tieniti forte’, sesto (e al momento ultimo) album da lui pubblicato.