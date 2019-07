ArcelorMittal: un tornado di vento butta giù una gru a Taranto.Un operaio disperso

BARI – A causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la Puglia, a Taranto una gru operante sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal Italia è stata abbattuta precipitando in mare ed al momento una persona risulta dispersa. Sono stati immediatamente attivati i soccorsi. Lo rende noto l’azienda.

L’incidente si è verificato alle 19.30 di questa sera quando si è abbattuto improvvisamente sulla città di Taranto quello che molti definiscono un “tornado” che si è poi spostato in provincia. L’operaio 31enne della provincia di Taranto attualmente disperso, da quanto si è appreso, si trovava nell’abitacolo della gru sul quarto sporgente dello stabilimento nell’area portuale e si trovava da solo.

Sulla base di una prima ricostruzione del tragico evento, causato dal di maltempo che ha ha flagellato tutta la Puglia, una fortissima raffica di vento avrebbe causato lo scontro tra due gru, la “DM 5” e la “DM 8“che in quel momento erano in movimento,: la prima a seguito del forte urto, è finita in mare portandosi dietro la cabina all’interno della quale si trovava il gruista 31enne, mentre l’altra è precipitata sulla banchina. Sommozzatori, polizia e mezzi e personale della capitaneria di Porto sono al lavoro

Sul posto sono al lavoro i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, personale e mezzi della Capitaneria di Porto per cercare di trovare l’operaio probabilmente finito a mare.