WhatsApp arriva la terza spunta blu: ecco a cosa servirà

Presto in funzione di un nuovo livello di notifica per la privacy delle conversazioni

A breve la piattaforma di messaggistica istantanea aggiungerà una nuova spunta a quelle già esistenti, con un’importante novità in arrivo su WhatsApp. Si tratta di un altra funzione che il gruppo degli sviluppatori ha realizzato per garantire una maggiore sicurezza nelle conversazioni intercorrenti fra gli utenti, che con questa innovazione potranno scoprire in tempo reale se qualcuno ha fatto degli screenshot delle conversazioni intercorse.

WhatsApp come ben noto utilizza un sistema di spunte. La piattaforma di messaggerie fino ad oggi, ha reso possibile verificare agli utenti se un messaggio è stato inviato, ricevuto e letto. Come ben noto quando un messaggio viene recapitato con successo appare una spunta grigia. Quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario, appaiono due spunte grigie. Quando il messaggio viene visualizzato, compaiono due spunte blu.

La novità degli sviluppatori del Gruppo Meta consiste nell’introduzione di una terza spunta blu, che amplierà il sistema di notifica che indicherà al mittente o al destinatario del messaggio che qualcuno ha effettuato uno screenshot del contenuto. Una funzione che servirà a far capire all’utente che il suo messaggio è stato in qualche modo salvato e acquisito, portandolo poi a fare le opportune valutazioni personali. Con questa innovazione WhatsApp vuole dimostrare di voler garantire la privacy e la sicurezza degli utilizzatori della piattaforma di messaggeria, avvisandoli in caso di salvataggio dei testi che potrebbe essere effettuati senza consenso.