Weekend di caldo intenso, da lunedì tornano piogge e temporali

Promontorio anticiclonico di matrice nord africana porta stabilità diffusa in Italia e temperature in aumento, con sole prevalente da Nord a Sud e dei fenomeni pomeridiani relegati ai settori alpini. Nel corso del weekend però una goccia fredda in movimento sull’Europa centro-occidentale porterà una fase instabile anche al Nord Italia, con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi soprattutto al Nord-Ovest. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori continueremo invece ad avere tempo stabile e soleggiato con temperature anche di 10-12 gradi sopra le media del periodo.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una prima settimana di Luglio piuttosto dinamica con il transito di una saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo nei primi giorni della settimana ed un nuovo affondo instabile verso metà settimana, portando sull’Italia una generale rinfrescata con temperature anche sotto le medie ed anche piogge e temporali su molte regioni.

Previsioni meteo per oggi

Nord

Al mattino cieli cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni e qualche velatura al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità termo-convettiva con temporali sparsi lungo l’arco alpino, per lo piu’ soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi alpini, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

Centro

Giornata stabile con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni centrali. In serata e nella notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo piu’ soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per domani

Nord

Al mattino qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Sardegna, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione con qualche piovasco atteso sul Piemonte. In serata e nottata tempo in progressivo peggioramento, con piogge e temporali in estensione da ovest verso est.

Centro

Giornata stabile con cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane salvo qualche velatura sulla Toscana. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Sud e Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti con cieli per lo piu’ soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento da Nord a Sud