Volley, la Polonia vince gli Europei. L’ Italia medaglia d’argento

Nel Palazzo dello Sport dell’ Eur a Roma, tutto esaurito con oltre 11mila spettatori , alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dello Sport, Andrea Abodi, del ministro dell’ Agricoltura Francesco Lollobrigida,e del Presidente del Coni Giovanni Malagò la Nazionale Italiana di pallavolo maschile ha purtroppo la finale per il titolo europeo: gli Azzurri non sono mai riusciti a entrare in partita contro un avversario brillante e sicuramente meritevole del successo.

il ministro Abodi, il capo dello Stato Mattarella ed il Presidente del CONI Malagò

La Polonia si prende la sua vendetta e scalza l’Italia dal trono d’Europa . In un PalaEur con 11.300 spettatori (record d’incasso), gli azzurri non riescono a bissare il trionfo di due anni fa a Katowice e cedono lo scettro continentale alla squadra guidata da Nikola Grbic. Per la Polonia questo è il secondo Europeo dopo quello vinto nel 2009, ma è anche la rivincita sugli azzurri di Fefé De Giorgi a 12 mesi dalla finale mondiale persa sempre a Katowice.

Per l’Italia maschile si tratta della 15ª medaglia nella storia degli Europei , la quinta d’argento. La squadra tricolore, oltre ad un altro prestigioso podio europeo, ha guadagnato anche punti preziosi per il ranking. Questo, infatti, rappresenta il secondo criterio di accessibilità ai Giochi Estivi di Parigi 2024 dopo il torneo di qualificazione olimpica, che gli azzurri disputeranno in Brasile da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre

Le parole del ct azzurro Fefè De Giorgi

“Dentro questa medaglia d’argento c’è tanta fatica ” evidenzia il commissario tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi – noi abbiamo fatto fatica. Diamo merito al nostro avversario, e godiamoci questo momento perchè questa medaglia è costata tanto lavoro e tanto sudore. Questa medaglia deve essere uno stimolo per cercare di fare sempre meglio. Dobbiamo goderci le cose che abbiamo fatto, e migliorare le cose che dobbiamo migliorare. Il Presidente Mattarella ci ha fatto i complimenti, valorizzando con le sue parole tutto ciò che abbiamo fatto. Adesso avremo un altro tour de force perchè abbiamo la qualificazione olimpica: abbiamo un obiettivo importante”

Le parole di Roberto Russo

“C’è tanto rammarico non siamo riusciti a fare la nostra pallavolo , ma dall’altra parte c’era un grande avversario. – sottolinea l’azzurro – Il percorso di crescita è ancora lungo. Un applauso ai nostri avversari, in ogni modo è un argento che abbiamo meritato. Nei primi due set loro avevano un po’ più voglia di vincere. Noi siamo stati sotto tono, soprattutto nel primo set. Leon e Huber hanno fatto la differenza”.

Le parole di Yuri Romanò

“Sarebbe stato bello se fosse finita in un altro modo – sottolinea Yuri Romanò – la Polonia c’ha messo sotto da subito, noi avremmo potuto fare qualcosa in più. Ci dispiace soltanto per tutta questa gente che meritava un epilogo diverso. Abbiamo fatto un bel percorso, ma adesso c’è tanta delusione. A mente fredda capiremo che un argento europeo è un qualcosa che vale tanto. Questo è un gruppo che sa imparare dalle sconfitte, che sa prendere gli insegnamenti giusti e le cose positive. Adesso c’è il torneo pre-olimpico, dobbiamo iniziare a pensare a quello”

Il Presidente della Repubblica Segio Mattarella è sceso dalla Tribuna Autorità per premiare le squadre al termine dei Campionati Europei di volley: la cerimonia è iniziata con la consegna della medaglia di bronzo per la Slovenia che ha battuto per 3-2 la Francia nella finale del terzo posto. Il polacco Wilfredo Leon ha vinto il premio come miglior giocatore della finale dell’Europeo di Volley 2023. Il Palazzo dello Sport dell’ Eur di Roma ha celebrato gli Azzurri riconoscendo loro i meriti di un grande percorso sportivo. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha consegnato le medaglie ai pallavolisti azzurri.

Le parole di Daniele Lavia

“Le sconfitte come questa servono a rafforzare il gruppo – sottolinea l’azzurro al termine della finale dell’Europeo di Volley contro la Polonia – abbiamo dimostrato di aver fatto un grande lavoro. Rimpianti? Non siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto, nel primo set subito troppo, poi ci siamo ripresi, ma con la palla alta abbiamo fatta tanta fatica, soprattutto nel secondo parziale”.

Le parole del capitano Simone Giannelli