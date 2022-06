Urne aperte dalle 7 alle 23. Al voto per il referendum sulla giustizia e le comunali.

Election day: oggi si vota per cinque per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione: Catanzaro, Genova, L’Aquila e Palermo) ma è anche il giorno del referendum sulla giustizia, che deve superare la prova del quorum (il 50% degli elettori) per essere valido, e che riguarda cinque quesiti. . Un test per i partiti, anche dal punto di vista dell’affluenza. I seggi aprono alle 7 e si potrà votare fino alle 23. Subito dopo inizierà lo spoglio per i referendum; quello per le amministrative invece domani alle 14. Molte sezioni paralizzate e procedure a rilento. In particolare a Palermo, con scrutatori bloccati per oltre 10 ore nei seggi.

In mattinata hanno votato a Milano il leader della Lega Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che ha rotto il silenzio elettorale attaccando i giudici (“Gli arresti dei candidati a Palermo? La giustizia è politicizzata“). Nelle città più grandi, se nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto il 50% più uno dei voti, i due sfidanti che hanno avuto il maggior numero di consensi vanno al ballottaggio, il 26 giugno. Lo scrutinio oggi comincerà dai risultati del referendum e domani, dopo le 14, si procede allo spoglio delle schede delle amministrative: i risultati delle comunali quindi arriveranno dopo quell’ora.

notizie in aggiornamento

La diretta della giornata |

h. 12.33 | Viminale: “No allungamento orario voto a Palermo“

Rispetto ai disagi registrati a Palermo per la mancanza dei presidenti di numerosi seggi, il Viminale fa sapere che non è possibile allungare l’orario di voto, come richiesto dalla Lega e da Giorgia Meloni di Fdi. Ma, come stabilito dalla legge, chiunque alle 23 (orario di chiusura dei seggi) si troverà in fila per votare, potrà farlo.

h. 12.26 | A Taranto il 51% dei presidenti di seggio non si è presentato

A Taranto sono venuti meno all’appello 87 presidenti di seggio (quasi del 51 per cento di quelli nominati) su 191 nonostante il compenso previsto di 282 euro. Chiaramente la Corte di Appello per garantire la regolarità del voto previsto per eleggere il sindaco di Taranto e per rinnovare il Consiglio comunale, li ha sostituiti in extremis.

h. 12.16 | Affluenza referendum sotto al 5%

I primi dati del Viminale parlano di un partecipazione molto bassa al referendum della giustizia: l’affluenza sarebbe sottoal 5 per cento. Il quorum, dunque, sembra essere lontano.

h. 12.10 | Viminale: operazioni voto a Palermo verso normalità

“A Palermo sono stati nominati e si stanno insediando gli ultimi 13 presidenti di sezione che erano mancati a causa di improvvise rinunce. Presto le operazioni di voto saranno regolari in tutte le 600 sezioni cittadine“. Lo rendono noto fonti del Viminale.

h. 12.04 | Referendum, Bonino: “Ognuno col suo voto può fare la differenza“

“Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amministrative, siano passati al seggio per votare il referendum su giustizia giusta. È ciascuno di noi che col suo voto può fare la differenza“. Così parla sui suoi canali social Emma Bonino leader di Più Europa, dopo aver votato al seggio di Roma per i referendum sulla giustizia.

h. 11.55 | Disagi a Palermo, Procura valuta ipotesi di reato

La Procura di Palermo valuterà le segnalazioni che sono state inviate dal Comune sul caos seggi determinato dalla decisione di decine di presidenti di di dare forfait. I reati che potrebbero prospettarsi vanno dall’interruzione di pubblico servizio, al rifiuto di atti d’ufficio. Sono diversi i seggi rimasti chiusi nei quali gli elettori non hanno potuto votare ancora. Gli inquirenti dovranno accertare se la decisione di non presentarsi presa da alcuni presidenti, che dopo la nomina assumono la qualifica di pubblico ufficiale, sia stata adeguatamente motivata e i termini entro i quali l’abbiano comunicata. Sul caos seggi indagherà il pool di pm coordinato dall’aggiunto Sergio Demontis.

h. 11.51 | Genova: Bucci e Dello Strologo hanno votato

L’attuale primo cittadino Marco Bucci, in corsa per il bis, ha votato alle ore 7.15 al seggio delle scuole Vespertine, in via Fieschi. Accompagnato dalla moglie, si è poi recato al Santuario della Guardia per la processione dedicata al mondo del lavoro. Il principale sfidante di Bucci, il candidato progressista Ariel Dello Strologo, ha invece votato poco prima delle ore 11 nella sezione 407 delle scuole elementari Govi di via Cavallotti, ad Albaro. Ad accompagnarlo, la moglie Chiara e i figli.

h. 11.30 | Calenda: “Situazione seggi Palermo indegna per un Paese civile“

“A Palermo la situazione è allucinante. In questo momento 40 sezioni chiuse. Tantissime persone tornano a casa senza aver potuto votare.È una cosa indegna di un paese civile“. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

Carlo Calenda al seggio di Roma

h. 11.20 | Berlusconi ha votato a Milano

Dopo il voto per i referendum sulla giustizia nel seggio di via Ruffini, Silvio Berlusconi ha deciso di fare una passeggiata nella piazzetta di Santa Maria delle Grazie, a pochi metri dalla scuola dove ha votato. Con alcuni giovani militanti ed esponenti del partito si è seduto ai tavoli all’aperto di un bar e ha intrattenuto tutti parlando del suo impegno in politica. Al termine del caffè ha posato per alcuni scatti davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, poi è salito in macchina e ha lasciato il seggio dove ha votato tra gli applausi dei suoi sostenitori.

Silvio Berlusconi vota al seggio di Milano

h.11.19 | Meloni: “A Palermo situazione gravissima. Intervenga il Viminale“

“A Palermo diversi seggi chiusi ed elettori respinti. Tutto ciò è gravissimo. Intervengano immediatamente il Prefetto e il Viminale”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

h. 11.10 | A Palermo ancora decine di sezioni senza il presidente

A quattro ore dall’apertura ufficiale – fissata alle 7 del mattino con possibilità di voto fino alle 23 – a Palermo sarebbero ancora numerose le sezioni in cui manca il presidente per avviare le operazioni di conta, validazione e firma delle schede elettorali e, dunque, aprire al voto degli elettori. Numerosi quelli che si sono presentati ai seggi e non hanno potuto esercitare il diritto di voto. Diverse le sezioni senza presidente in quartieri popolari come Borgo Vecchio e Borgo Nuovo. Nella sezione 387 della borgata di Sferracavallo il presidente è stato nominato e il seggio sta aprendo così come nella sezione 196 di Cruillas. In tanti segnalano la mancanza del presidente nelle sezioni 114, 67, 384, 37 della scuola Valverde, 85, 67, 136 nel quartiere Zen 2, così come nella scuola elementare Ettore Arculeo, nel quartiere Zisa, dove alcune sezioni sarebbero ancora chiuse. Nella scuola Bragaglia su 5 sezioni solo una avrebbe aperto i battenti agli elettori. Difficoltà anche nelle sezioni 236 e nella scuola Giorgio La Pira, così come nella scuola Bentivegna dove la sezione 411 e nella 222 del plesso Marvuglia nella zona di via don Orione. Ovviamente man mano che si reperiscono i presidenti di seggio, il presidente della Corte d’appello li nomina e si insediano nelle sezioni assegnate.

h.10.58 | Disagi ai seggi Palermo, il Comune invia atti in Procura

“In relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio, mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo irresponsabile comportamento, l’amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all’accertamento di responsabilità di natura penale“. Lo scrive in una nota l’amministrazione comunale di Palermo.

h.10.41 | Salvini: “Chiamo Mattarella, allungare orario voto a Palermo“

“Per non essere molesto ho aspettato per chiamare Mattarella, ma ci sono migliaia di cittadini che non possono votare a Palermo. I casi sono due: o allunghi orario del voto stasera o lo fai domani”, ha detto Salvini da Milano. ” Non pensavo che nel 2022 saremmo arrivati a questo – ha aggiunto – Sta succedendo inoltre nella più grande città al voto non in Comune di 500 abitanti: stanno rubando il voto a migliaia di persone”.

h. 10.40 | Salvini: “Spero in milioni di sì“

“Al di là del quorum spero in milioni di sì”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in relazione ai referendum sulla giustizia, prima di andare a votare a Milano. Il segretario del Carroccio ha poi invitato gli italiani “a sfondare questo muro di omertà”.

h. 10.36 | Salvini: “A Palermo furto di democrazia“

“A Palermo, nella città del presidente Mattarella ci sono decine di seggi, circa 40, ancora non aperti dopo tre ore dall’apertura del voto, neanche nel quarto mondo è mai capitata una roba del genere, è grave per le comunali e per il referendum. Neanche alle elezioni condominiali c’è questo pressappochismo, questo è un furto di democrazia“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all’arrivo al seggio elettorale di via Martinetti a Milano.

h. 10.30 | Referendum, la ministra Stefani ha votato

La ministra per le disabilità, Erika Stefani, ha votato alle ore 9.45, nel seggio 18 dell’Istituto A. Manzoni di Montecchio Maggiore (VI).

h. 10.28 | Referendum, Calenda: “Si vada a votare“

“Il voto è un dovere, sia per l’amministrazione della città, che per il referendum, che è la massima espressione della volontà popolare. Si vada perciò a votare, sia che si voti sì, sia che si voti no”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine del suo voto, questa mattina a Roma. “Si è andata affermando la cosa che non andare a votare al referendum è un voto, non è così, si danneggia l’istituto del referendum“, sottolinea il leader di Azione.

h. 10.26 | Palermo, denunciati i presidenti di seggio “disertori”

I presidenti di seggio che a Palermo non si sono presentati per la costituzione regolare dell’ufficio sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Lo si apprende da fonti del Comune di Palermo. I presidenti precisa la fonte, potevano non presentarsi al seggio solo per “gravi motivi“.

h.10.20 | Cuffaro al prefetto: “A Palermo seggi aperti anche lunedì“

“Oggi stiamo assistendo all’ultimo scellerato atto dell’Amministrazione Orlando. Per la prima volta nella storia, a Palermo, si stanno mandando a casa tanti elettori pronti ad esprimere il proprio voto. Chiediamo al prefetto che i seggi rimangano aperti anche nella giornata di lunedì mattina per consentire a quante più persone di espletare il proprio voto e garantire così il rispetto di tale dovere e di tale diritto”. Lo dichiara il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro.