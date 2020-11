Un “tarantino” fra i 100 direttori marketing italiani di successo

Forbes Italia, per la prima volta, ha pubblicato la lista dei 100 direttori marketing italiani di successo dando risalto ad alcuni profili più interessanti che quest’anno si sono trovati a fronteggiare una situazione complessa come quella della pandemia da Covid-19, ma che hanno saputo cavarsela mettendo sempre al primo posto le persone

di REDAZIONE ECONOMIA

Si muovono nell’innovazione, nel digitale, in mezzo alla tecnologia e ai data base. Costituiscono la dorsale della rete di nuove professioni su cui si muovono le aziende. I marketer modellano i valori, le posizioni, gli investimenti, le scelte, le relazioni e le decisioni dei consumatori. Sono, spesso, la chiave di successo (o di insuccesso) di un’impresa o di un progetto.

Forbes Italia, per la prima volta, ha pubblicato la lista dei 100 direttori marketing italiani di successo dando risalto ad alcuni profili più interessanti che quest’anno si sono trovati a fronteggiare una situazione complessa come quella della pandemia da Covid-19, ma che hanno saputo cavarsela mettendo sempre al primo posto le persone.

Fra i 100 managers abbiamo trovato un caro “amico” del CORRIERE DEL GIORNO, il tarantino Paolo Tedeschi , Corporate Communication and Marketing Services Senior Manager di Canon Italia, che coordina le attività di comunicazione corporate e i servizi di marketing, mantenendo al contempo la funzione di gestione delle relazioni esterne ed istituzionali di Canon Italia.

Paolo Tedeschi è entrato in Canon nel 2011 come Sales executive di Canon business services, ha poi assunto il ruolo di Marketing Manager e in seguito di External Relations and Marketing Manager di Canon Business Services, e vederlo oggi indicato da una testata internazionale di successo come Forbes fra i direttori marketing italiani di successo è per noi motivo di soddisfazione.

Il curriculum professionale di Paolo Tedeschi testimonia la sua grande passione e competenza nel mondo della comunicazione, maturata in venticinque anni di esperienza: prima di entrare in Canon è stato direttore marketing e comunicazione di Micromegas S.p.A. gestendo grandi eventi come il World Energy Congress 2007; ha trascorso 5 anni nel gruppo I.R.I all’inizio della carriera professionale, ricoprendo in Italimpianti, ruoli di crescente importanza sino a diventare Responsabile delle Relazioni Esterne. Ha inoltre lavorato presso l’agenzia Cleis S.p.A., misurandosi con le attività marketing e gli eventi di IBM per l’area EMEA ed ha ricoperto per quattro anni il ruolo di dirigente responsabile della sede romana di Euphon S.p.A., gestendo, tra gli altri, clienti come Enel, Capitalia e Finmeccanica (ora Leonardo).