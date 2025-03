Un look tutto nuovo per gli Internazionali d’ Italia di tennis al Foro Italico

Lo spettacolo offerto dall’attuale Parco del Foro grazie alla presenza delle statue di marmo bianco sarà ancora più suggestivo grazie all’aggiunta dello Stadio dei Marmi. Abodi: "Qui si celebra lo sport in tutte le sue dimensioni . E' un luogo dell'intrattenimento in senso generale, un luogo di socialità, che diventerà molto facilmente un luogo di destinazione".

di Silvia Signore

E’ stato presentato oggi il nuovo progetto per gli Internazionali d’ Italia di Tennis che si svolgeranno al Foro Italico dal 29 Aprile al 18 Maggio in un atmosfera unica e completamente innovativa all’interno di un sito che sarà più grande, più bello, più funzionale e ricco di fascino. Nel pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca , del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma , del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e dell’ Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

da sinistra Marco Mezzaroma, Alessandro Onorato , Francesco Rocca, Andrea Abodi e Angelo Binaghi

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute ha aperto la conferenza stampa raccontando che Binaghi il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel “mi ha messo un po’ di pressione. Illustrerò brevemente una visione, quella di Sport e Salute, in merito al presente e al futuro del Foro Italico. Vi invito ad affacciarvi per guardare fuori da queste vetrate. Chi vive a Roma spesso non si rende conto di così tanta bellezza, questo è un luogo di sport fantastico, unico al mondo: nel centro della città, immersi nel verde, alle pendici della collina di Monte Mario, affacciati sul Tevere. Non credo ci siano tante altre città che possano vantare altrettanta storia e bellezza, siamo in un sito che è di assoluta rilevanza anche architettonicamente”. Ed ha aggiunto “Permettetemi di dire che il merito non è mio, io ho l’onore e l’onere di descriverlo, ma il merito è di un team di persone guidato da Diego Nepi. Sono persone che con visione e coraggio hanno rivoluzionato la concezione di questo luogo. Era come se fosse un foglio bianco, hanno preso la matita e hanno ridisegnato gli Internazionali del presente e del futuro”.

Angelo Binaghi Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel

Lo spettacolo offerto dall’attuale Parco del Foro grazie alla presenza delle statue di marmo bianco sarà adesso ancora più suggestivo grazie all’aggiunta dello Stadio dei Marmi. Che vedrà montate strutture provvisorie che al termine del torneo verranno smontate. “Abbiamo osato: pensando di portare il tennis in un luogo iconico per l’atletica leggera, lo Stadio dei marmi. Spero che abbiate avuto la possibilità di vederlo, un gioiello, un’opera architettonica di assoluto valore, penso sia lo stadio più bello che ci sia al mondo oggi e noi abbiamo pensato di portarci tre campi da tennis. Stiamo montando un piccolo centrale da 3 mila posti più altri due campi da 800 posti” ha così spiegato Marco Mezzaroma, la scelta di integrare lo Stadio dei Marmi.

Marco Mezzaroma Presidente di Sport e Salute

La struttura generalmente dedicata alle attività di atletica legger a permetterà adesso al pubblico di godere di un nuovo affascinante spettacolo. Al suo interno saranno allestiti uno stadio da oltre 3.000 posti dando vita così alla SuperTennis Arena. Sono state queste le novità illustrate dal presidente di Sport e Salute in merito agli ampliamenti effettuati del Foro Italico: “I dati più rilevanti sono: un ampliamento in tutti i settori del site, l’estensione attuale del site è di circa 10 ettari e l’abbiamo portata a 20 ettari con un aumento del 100%; l’aumento della capienza di circa il 50% rispetto al 2024, oggi il Foro Italico può contenere circa 33 mila persone e da quest’anno potrà contenere 55 mila persone; i posti a sedere sono stati incrementati di 7 mila unità parti al 33%; il numero dei campi, che sono 21 con 4 campi aggiuntivi rispetto all’ultima edizione del 2024 e abbiamo anche aumentato l’area a disposizione del food and beverage, e tutte le aree commerciali dislocandole in luoghi diversi rispetto alle ultime edizioni”.

Cambiamenti questi attuati per garantire maggiore spettacolarità e rendere indimenticabile la partecipazione sugli spalti dei campi per il pubblico che potrà accedere all’impianto direttamente dal Viale dell’Impero. La zona delle piscine sarà collegata al Centrale attraverso una suggestiva passerella rappresentata da un ponte sospeso. La SuperTennis Arena sarà uno dei quattro show court del torneo insieme al Campo Centrale, alla Grand Stand Arena e al campo ‘Pietrangeli’. Si potranno contare in totale quindi 9 campi da gioco e 12 campi che verrano riservati agli allenamenti dei tennisti.

“Quest’anno puntiamo a 400mila presenze paganti e nel giro di due o tre anni vogliamo superare il miliardo di euro di impatto sul territorio” ha detto il presidente della FITP, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto degli Internazionali d’Italia 2025. “Abbiamo scoperto che il tennis all’aperto è lo sport con più alto valore sociale in Italia, ogni euro investito il tennis all’aperto ne rende 5,3. Per questo mi rivolgo a Sport e Salute che con molto merito sta facendo tanti playground nel paese, ma forse in questi sarebbe opportuno farci anche dei campi da tennis, padel e pickelball”.

Il governatore del Lazio Francesco Rocca nel suo intervento ha avuto parole di elogio per Sport e Salute: “ha fatto un lavoro straordinario, davvero incredibile, che va ad esaltare questo sito così importante dal punto di vista sportivo e culturale, ha la gratitudine dell’intera Regione. C’è la capacità unica di avere visione e non era scontato. Binaghi poi è venuto in regione con idee molto chiare per un accesso al tennis il più largo possibile, pensando anche alle famiglie più fragili. Anche per questo siamo a disposizione della Fitp per sostenerla in futuro“.

“Questo luogo, il Foro Italico, è un’eredità del ‘900, – ha affermato nel suo intervento conclusivo il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi “ma da sempre è stato un luogo generoso e se prima era intermittente, oggi offre un palinsesto quotidiano“. “Qui si celebra lo sport in tutte le sue dimensioni . E’ un luogo dell’intrattenimento in senso generale, un luogo di socialità, che diventerà molto facilmente un luogo di destinazione. – ha aggiunto Abodi – E c’è ancora margine di miglioramento e non è una logica di gigantismo, ma di opportunità. Invito tutte le altre realtà sportive a prendere la Federtennis come esempio. Ma non bisogna mai sovrastare o subire gli altri, ci deve essere un miglioramento che sia sistematico“.