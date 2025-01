Ultima parte di gennaio con piogge sparse, poi torna l’alta pressione

Meteo instabile nelle prossime ore soprattutto sulle regioni del Centro-Nord

Correnti umide occidentali scorrono sul Mediterraneo centrale portando molte nuvole sull’Italia e anche precipitazioni sparse. Condizioni meteo che saranno instabili nelle prossime ore soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove non mancherà qualche fenomeno più intenso specie tra Liguria e Toscana. Sul finire della settimana ecco però un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo piu’ asciutto in Italia e anche temperature in rialzo fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano condizioni di tempo asciutto all’inizio del weekend ma già nel corso di domenica la situazione potrebbe cambiare.

Ultima settimana di gennaio che potrebbe infatti vedere un flusso atlantico piuttosto attivo con diversi passaggi perturbati che potrebbero interessare la nostra Penisola, il tutto comunque in un contesto termico non particolarmente freddo.



Previsioni meteo per oggi

Al Nord.

Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e neve a quote di bassa montagna sulle Alpi e quote medie in Appennino. Tra la serata e la notte precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve sulle Alpi oltre i 900-1300 metri, temporali anche intensi sulla Liguria.

Al centro

Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio piogge in estensione su gran parte di Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta sulle regioni adriatiche. Tra la serata e la notte passaggio instabile con piogge sparse e neve a quote medio-alte in Appennino, piu’ asciutto tra Abruzzo e basso Lazio.

Al sud e sulle isole

Giornata stabile sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli parzialmente nuvolosi, salvo possibili piovaschi al pomeriggio sulla Campania. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Campania e Molise occidentale, anche bassi e compatti. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo sulle Isole Maggiori e stabili o in calo sul resto d’Italia.

Le previsioni di domani

Al Nord.

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse e neve sui rilievi dai 1000-1200 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni sulla Liguria di Levante e sul Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata ancora qualche piovasco tra Liguria e Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al centro

Al mattino deboli piogge sulla Toscana, con cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora nuvoloso ovunque ma senza fenomeni associati. In serata attese precipitazioni di debole intensità su Toscana, Umbria e Lazio, migliora in nottata.

Al sud e sulle isole

Al mattino cieli irregolarmente coperti, velato sulla Sardegna. Al pomeriggio aperture sulla Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito ovunque. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.