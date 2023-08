Torna l’estate ed il caldo africano, nuova ondata a settembre: temperature fino a 40 gradi

Nuova ondata di caldo africano a settembre , si passa da un eccesso all’altro. Un’anomalia in linea con la teoria dei colpi di frusta climatici. Si passa da un evento estremo all’altro. Fenomeno che, quest’anno, è accaduto già due volte come nel caso del repentino passaggio dalla siccità del Po’ all’alluvione in Romagna per poi arrivare al caldo record di luglio e finire al freddo anomalo degli ultimi giorni di agosto.

Per tutta questa settimana le temperature saranno sotto la media con possibilità di precipitazioni soprattutto al Nord. Nel fine settimana una nuova ondata di caldo che proviene dall’Africa. seguita da un clima nuovamente da estate intorno a martedì.

Questo passaggio è conseguente al riscaldamento globale , che è ormai un dato di fatto. Dopo aver registrato il luglio più caldo della storia è stato riscontrato più record di caldo che di freddo. Le previsioni per i prossimi giorni diffuse da 3bmeteo sono:

Temperature GIOVEDÌ

Ultimo giorno di agosto con valori ancora leggermente sotto media su parte del Centro Nord e Campania. In linea l’Adriatico, l’estremo Sud e le Isole maggiori.

Temperature VENERDÌ

Primo settembre scatta il confronto con la statistica del nuovo mese , c’è il ritorno in media di tutta l’Italia anzi qualche valore potrà essere già leggermente superiore alla media come in Puglia.

Temperature SABATO

Ulteriore rialzo termico con valori massimi sopra media seppur non di molto al Nord specie in Emilia Romagna, sulle regioni centrali tirreniche e parte del Sud, soprattutto la Sardegna e la Puglia dove potrebbero tornare a far capolino i 32/33°C.

Temperature DOMENICA

​ Leggeri ritocchi al rialzo in un contesto che vedrà valori massimi superiori alle medie su gran parte delle regioni.

Temperature LUNEDÌ

Temperature in ulteriore aumento con valori abbondantemente sopra media in Sardegna dove si potranno toccare pure di 37/38°C. Caldo e molto sopra media (fino a 7/8°C in più) anche al Centro-Sud e sulle pianure del Nord soprattutto Emilia Romagna.

Temperature MARTEDÌ