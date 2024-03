Torna il maltempo nel weekend

Alta pressione che si espande tra Europa occidentale e Mediterraneo portando condizioni di tempo più asciutto anche in Italia. Come una coperta troppo corta pero’ l’anticiclone non riuscirà a proteggere completamente la nostra Penisola ed ecco che venerdì il transito di una blanda saccatura dovrebbe portare un aumento dell’instabilità con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Sud. Nel corso del terzo weekend di marzo ci attendiamo poi un ulteriore impulso instabile con maltempo questa volta soprattutto al Nord e su parte del Centro. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la settimana Santa confermano una ripresa del flusso atlantico con vaste e profonde strutture depressionarie in movimento verso l’Europa. Non si esclude così un’altra fase di maltempo, anche intensa, nei giorni che precedono la Pasqua.

Previsioni per domani

Nord

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi , maggiori addensamenti sui settori Alpini. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi sui settori nord-orientali, con nuvolosità medio-alta in transito altrove.

Centro

Tempo stabile al mattino con nubi basse lungo le coste Tirreniche . Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata atteso un aumento generalizzato della nuvolosita’ con piogge sparse sui settori Adriatici.

Sud e isole