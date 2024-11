Torna il bel tempo nel fine settimana , ma in arrivo ‘Goccia fredda’

Una piccola goccia d’aria fredda in quota si sta muovendo sulla penisola : le prossime ore vedranno precipitazioni sparse soprattutto sui settori del medio versante adriatico con possibilità di neve sull’Appennino fin verso i 1000-1500 metri. Entro sera il peggioramento raggiungerà il Sud con acquazzoni e temporali sparsi. Con l’arrivo del weekend si avrà invece un generale miglioramento grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Sono le ultime previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano per la prossima settimana una discesa di aria fredda verso l’Europa: “da valutare ancora il coinvolgimento della nostra penisola con alcuni modelli che mostrano solo un calo termico mentre altri ipotizzano una fase di maltempo invernale”.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo delle foschie in Pianura padana. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni e nuova formazione di nebbie e foschie sulla Pianura Padana.

Al Centro – Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata non si attendono variazioni di rilievo con tempo stabile e asciutto ovunque e cieli in prevalenza sereni.