Tempo sereno e temperature in aumento per tutto il weekend

Prosegue la parentesi stabile in Italia e lo farà almeno fino al weekend : la giornata odierna sarà caratterizzata dal transito di nuvolosità medio-alta sulle regioni del centro-nord dettata dall’avvezione di aria calda. Le temperature sono previste in aumento oggi con valori fino a 21-23 C sui settori pianeggianti del centro-sud.

Fine settimana ancora mite e soleggiato con picco di caldo previsto tra domenica e lunedì: in questo frangente non sono da escludersi punte di temperature massime di 25/27 C sulla Pianura Padana e fino a 30 C all’estremo sud, tra Sardegna e Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano evidenziano il transito di una rapida perturbazione di matrice atlantica a partire dalla giornata di martedì, che interesserà buona parte del settentrione italiano e parte del centro. Plausibile il ritorno della neve sulle Alpi a quote medie.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito ed addensamenti bassi sulla Liguria e al Nord-Est. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature ed ancora addensamenti bassi su Liguria e tra Veneto e Friuli.

Al Centro

Al mattino attese nubi basse sulle regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ed addensamenti bassi lungo le coste tirreniche.

Al Sud e sulle Isole

Giornata stabile su tutte le regioni con cieli per lo piu’ soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o con al piu’ il transito di qualche velatura. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo piu’ soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche velatura ed addensamenti bassi su Liguria e al Nord-Est. In serata e in nottata non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora addensamenti bassi su Liguria e Triveneto.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse e foschie su coste tirreniche e settori limitrofi. Al pomeriggio cieli per lo piu’ soleggiati o con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ed nubi basse sui settori tirrenici.

Al Sud e sulle Isole

Giornata stabile su tutte le regioni con cieli per lo piu’ soleggiati sia al mattino che al pomeriggio o con al piu’ il transito di qualche velatura. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Attese nubi basse lungo i settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento da Nord a Sud