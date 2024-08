Tempo instabile fino a fine mese. Qualche ondata di caldo, ma senza eccessi

Situazione sinottica che vede la presenza di una goccia fredda in quota posizionata sull’Italia meridionale ma in graduale movimento verso est fino ad allontanarsi sulla Penisola Balcanica entro la giornata di domani. Questa determinerà ancora piogge e temporali da instabilità termo-convettiva, specie nelle zone interne del Sud, mentre al Centro-Nord le condizioni meteo vanno verso un miglioramento. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova fase anticiclonica per i prossimi giorni che secondo le ultime stime modellistiche potrebbe accompagnarci fino al termine del mese di agosto. Le temperature tenderanno ad aumentare ma su valori solo leggermente sopra media, portando cosi’ un clima estivo ma senza eccessi di caldo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino piogge sparse tra Triveneto e Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti, fin sulle coste al Nord-Est, soleggiato sugli altri settori. In serata residui fenomeni sulle Alpi orientali, ampie schiarite sul resto del Nord.

Al Centro

Al mattino piogge da isolate a sparse sulle regioni adriatiche, specie sulle Marche, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie in Appennino, ma con sconfinamenti verso le pianure e anche fin sulle coste sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni in Appennino.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge e locali temporali sui settori tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia e sulla Puglia meridionale, variabilità asciutta altrove e sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio temporali in formazione nelle zone interne ed in movimento verso le pianure. In serata tempo in generale miglioramento. Temperature minime in generale calo; massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in lieve calo al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino qualche addensamento sul Triveneto ma senza fenomeni di rilievo associati, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio locali fenomeni tra Veneto e Friuli, cieli soleggiati sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in formazione sui rilievi, tempo invariato altrove. In serata tempo che torna asciutto con cieli del tutto sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali rovesci attesi tra Campania, Basilicata e Calabria, nessuna variazione sui restanti settori. In serata stabilità che torna prevalente su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.