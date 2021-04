TARANTO, LA SECONDA PROVINCIA IN ITALIA PER DIFFUSIONE DEL COVID

Le giornate di Pasqua e Pasquetta sono state dedicate alla vaccinazione contro il Covid-19 dei “caregiver”, genitori, tutori, affidatari, familiari conviventi (maggiorenni e non in condizione di fragilità) di minori di 16 anni. Nel Tarantino, negli ultimi sette giorni si è passati da 28.819 positivi a 31.186, quasi 3mila in più.

di REDAZIONE CRONACHE

La provincia di Taranto in questo momento è la seconda area più colpita d’Italia, preceduta solo da Prato, negli ultimi sette giorni come rivelano gli ultimi dati del Ministero della Salute. Al sesto posto c’è anche la provincia di Bari con 372 contagi ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana. Nel Tarantino, negli ultimi sette giorni si è passati da 28.819 positivi a 31.186, quasi 3mila in più.

Su 3978 test per l’infezione da Covid-19 nel giorno di Pasquetta sono stati registrati in Puglia 677 casi positivi con un tasso di positività del 17% e 20 decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: 265 in provincia di Foggia,, 211 in provincia di Bari, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 23 nella provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

I 20 decessi sono stati registrati 9 in provincia di Bari, 6 in provincia di Taranto, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test. Solo 145.721 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi sono 51.220.

