Su RAI3 in prima serata “La cattura – caccia a Matteo Messina Denaro”

Il giorno successivo alla morte dell’ultimo dei Corleonesi, Rai3 dedica la sua prima serata a un “documentario evento” in cui per la prima volta i Carabinieri del ROS raccontano la vera storia dell’Operazione Tramonto: “La Cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro”, prodotto da Stand by me per Rai Direzione Approfondimento, che andrà in onda martedì 26 settembre alle 21:20.

“La Cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro” , realizzato grazie alla collaborazione con il Comando Generale dei Carabinieri, ripercorre gli ultimi 40 giorni prima dell’arresto del boss mafioso – avvenuto il 16 gennaio 2023 – dal punto di vista degli uomini che lo hanno catturato: i Carabinieri del ROS coadiuvati in quella storica giornata dal GIS e dagli altri Reparti Territoriali dell’Arma, con il coordinamento della Procura Distrettuale di Palermo. Nel corso del racconto di quei concitati momenti, torniamo indietro per raccontare gli istanti ed i personaggi più rilevanti nella trentennale latitanza del boss di Cosa Nostra.

Il documentario, con un ritmo serrato, alterna gli audio originali dell’ “Operazione Tramonto” ad accurate ricostruzioni sul campo e si snoda attraverso interviste esclusive ai protagonisti della lunga caccia a Messina Denaro, tra i quali il Procuratore Capo di Palermo Maurizio De Lucia , il Comandante del ROS, Generale di Corpo d’Armata , il Comandante del 1° Reparto ROS Colonnello Lucio Arcidiacono e gli uomini del ROS e del GIS, “Ulisse”, “Veleno”, “Pietra”, “Dakota”, “Sandokan”, “Ombra”, “Wolf”, “HG”, “Grigio”, “Carlos”, (nomi in codice) alcuni degli uomini e donne che sul campo, il 16 gennaio del 2023, hanno stretto d’assedio il ricercato numero uno in Italia, consegnandolo finalmente alla giustizia dopo trent’anni di latitanza.