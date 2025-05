Sorrento, arrestato il sindaco: accusato di intascare mazzette

Massimo Coppola è stato arrestato nel corso di una operazione nella serata di martedì

E’ stato arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Secondo quanto si apprende, Coppola è stato arrestato nel corso di un blitz della Guardia di finanza, di Massa Lubrense coordinata dalla Procura di Torre Annunziata guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, nella serata di ieri dopo aver intascato una mazzetta. Al momento dell’arresto, i finanzieri guidati dal colonnello Gennaro Pino hanno trovato 4500 euro in possesso del sindaco e 1500 del suo collaboratore Di Maio.

Coppola, 48 anni da compiere fra un mese, una militanza giovanile nel Msi, avvocato iscritto al foro di Torre Annunziata, è in scadenza di mandato: era stato eletto a ottobre 2020 con una lista di destra ma governa con una coalizione allargata anche a esponenti di area di centrosinistra, sia pure senza simboli di partito.

A fine dicembre la Guardia di Finanza aveva fermato Coppola per un controllo e lo aveva trovato in possesso di 15mila euro in contanti nascosti in un panettone, nella ricostruzione investigativa, versato da imprenditori interessati ad appalti attraverso Raffaele “Lello” Guida, un “sensitivo” di Santa Maria a Vico ritenuto una sorta di “fiduciario” del sindaco. In casa di Guida, nascosti in un tavolo da biliardo, sono stati rinvenuti 167mila euro in contanti.

L’indagine è andata avanti e adesso il sindaco di Sorrento Massimo Coppola , eletto con una coalizione civica, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di “induzione indebita” assieme a un componente del suo staff, Francesco Di Maio: nel corso di una cena in un ristorante, un imprenditore avrebbe consegnato all’esponente politico e al un suo collaboratore 6mila euro in contanti. Secondo l’accusa, la somma costituisce un’ulteriore tranche di una tangente pari a 120mila euro pattuita in relazione a un appalto da 4,5 milioni di euro per il servizio di refezione scolastica.

Dalle indagini, secondo l’impianto accusatorio della Procura di Torre Annunziata, è emerso che fino a oggi l’imprenditore avrebbe consegnato a Coppola, direttamente o attraverso il collaboratore, circa 66mila euro. Lo stesso imprenditore avrebbe pagato tangenti anche per un altro appalto, relativo al servizio di ottimizzazione dell’asilo comunale per il periodo 2022-2025. Nel corso dell’operazione sono scattate 22 perquisizioni nei confronti di imprenditori, dipendenti e funzionari del Comune. E in casa del sindaco sono stati rinvenuti oltre 34mila euro in contanti.