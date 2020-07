Sondaggio: Lega allunga sul Pd, M5s risale ma FdI sempre più vicino

Secondo il sondaggio di Swg per il Tg di La7, la Lega in testa al 26,5% ed il Pd al 19,3. Testa a testa grillini-meloniani, Forza Italia al 6%. Tutti i numeri

Come ormai consolidata tradizione il primo sondaggio della settimana è quello del lunedì sera realizzato da Swg per il telegiornale di La7 diretto da Enrico Mentana. L’istituto demoscopico di Alessandra Dragotto è tornata a sondare quelli che sono gli orientamenti di voto della popolazione elettorale italiana; all’orizzonte le Regionali e le Amministrative di fine settembre mentre non si intravedono le elezioni Politiche – salvo imprevedibili ribaltoni, per il rinnovo del Parlamento l’appuntamento resta fissato alla scadenza naturale della legislatura nel 2023 . Un appuntamento elettorale importante, perché il centrodestra, unito, proverà a dare la spallata al centrosinistra.

Passando ad analizzare ai numeri del sondaggio, c’è un dato che dovrebbe mettere in allarme la politica italiana in toto, ed è quello relativo alla percentuale alta (37%.) di chi non si esprime, vuoi per indecisione vuoi per tendenza all’astensione.

La prima forza politica del panorama politico nazionale si conferma essere la Lega di Matteo Salvini: rispetto alla stima di una settimana fa, la Lega guadagna due decimi di punto, portandosi al 26,5% delle preferenze allungando di mezzo punto percentuale sul Partito Democratico, considerato che i “dem” del segretario Nicola Zingaretti perdono lo 0,3%, scendendo al 19,3% dei consensi. La forbice tra Pd e Lega , secondo il sondaggio Swg, è salito a 7,2 punti in favore di Salvini.

Il Movimento 5 Stelle recupera dello 0,3% (la stessa percentuale persa dagli alleati del Pd) salendo dal 15,3% al 15,6% dei consensi. I “grillini” sono così in tendenza positiva, ma i successi elettorali eclatanti del 2018 sono ormai un lontanissimo e flebile ricordo. Regge la posizione Fratelli d’Italia, che si mantiene a stretto contatto con i grillini: il partito guidato da Giorgia Meloni, infatti, nonostante perda per strada lo 0,3% viene collocata ed indicata al 14,2%.

Forza Italia di Silvio Berlusconi, rilevata in calo dello 0,3% rispetto a sette giorni fa si piazza al 6% . Quindi sommando i voti degli azzurri con quelli di Lega e FdI, la coalizione del centrodestra unito riuscirebbe a raggiungere il 46,7% dei voti, o meglio il 47,9% calcando anche l’1,2% di Cambiamo! il movimento politico di Giovanni Toti.

L’attuale maggioranza giallorossa, invece, non andrebbe oltre al 41,5%, Al 3,6% troviamo Sinistra Italiana–Articolo Uno ed alle sue spalle in crescita Azione: il movimento di Carlo Calenda guadagna lo 0,2% e sale al 3,3% delle intenzioni di voto, superando Italia Viva.

Il sondaggio registra il partito di di Matteo Renzi in calo di due decimi di punto e forte, appena, del 3% dei consensi,un risultato non proprio entusiasmante per l’ex-leader del partito Democratico. Alle spalle dei renziani sale +Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova: i “radicali” sono arrivati al 2,4%. I Verdi, invece, sono sotto al 2%: per la precisione 1,9%. Tutte le altre liste messe assieme intercettano il 3% dei voti.