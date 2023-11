Sondaggi politici: sale FdI del premier Meloni. Calo del M5s e Pd

Il centrodestra cresce complessivamente quasi un punto percentuale , mentre il centrosinistra e M5s calano. Questo il risultato dell’ultimo sondaggio YouTrend per SkyTg24 che arriva nella settimana in cui viene presentata la riforma sul premierato, con il governo impegnato anche a gestire le conseguenze della situazione in Medio Oriente.

Nella coalizione di governo, cresce (+0,3%) FdI di Giorgia Meloni che arriva al 29,5%. Analoga la crescita anche per la Lega che però si ferma al 9,5% e Noi Moderati (1,8%), mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% e sale al 6%. Una crescita rispetto alla quale con tutta probabilità ha inciso sia l’avvio della riforma sul premierato che la posizione equilibrata del governo italiano sul conflitto tra Israele e Hamas, con il sostegno a Tel Aviv accompagnato dalla volontà di perseguire ogni via diplomatica per trovare una soluzione pacifica. Nel complesso, le forze del centrodestra insieme arrivano al 46,8% e non sono quindi lontane dalla soglia psicologica del 50%.