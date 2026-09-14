Sole e caldo fino a mercoledì, dopo torna la pioggia

La settimana propone due scenari opposti: tre giorni con bel tempo prima del ribaltone

Il caldo va via ed arriva il maltempo in una settimana che propone due scenari meteo opposti. Nella prima metà, spazio al sole e al bel tempo, senza però le ondate di calore che hanno caratterizzato la ‘memorabile’ estate 2026. Poi, l’inversione di rotta e l’arrivo della pioggia con un antipasto di autunno. L’avvio della settimana, nelle giornate di lunedì e martedì, vedrà condizioni atmosferiche in prevalenza stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia. Gli unici elementi di disturbo saranno relegati a qualche residua nota instabile sul versante ionico dell’estremo Sud. Le temperature torneranno a salire leggermente sopra la media stagionale, con valori che in qualche caso potranno toccare o superare di poco i 30 gradi, mantenendosi comunque eccessi vissuti di recente.

La svolta di mercoledì

La situazione è tuttavia destinata a cambiare a partire da metà settimana. Tra mercoledì e giovedì l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni del Centro-Nord, portando il ritorno di piogge e temporali. Dato il periodo dell’anno e la grande quantità di energia potenziale ancora presente nei bassi strati atmosferici, i fenomeni temporaleschi potranno risultare localmente intensi. È tuttavia ancora presto per entrare nei dettagli e definire con precisione le zone maggiormente colpite dal passaggio instabile. Il peggioramento del quadro meteo determinerà un’ulteriore flessione delle temperature al Settentrione e sulle regioni centrali, garantendo una settimana complessivamente priva di scossoni verso l’alto sul fronte termico.

Il rischio di un ‘ciclone mediterraneo’

Nel contempo, l’attenzione è rivolta anche a quanto sta accadendo più a sud. I modelli matematici mostrano la formazione di un’area depressionaria nel basso Mediterraneo, posizionata a Nord della Libia. In questo settore non è esclusa la graduale evoluzione della struttura in un Tropical-Like Cyclone (o Medicane, acronimo di Mediterranean Hurricane), ovvero un ciclone dalle caratteristiche simil-tropicali dotato di un “occhio” centrale ben definito e cinto da venti fino a forza di tempesta. A favorire lo sviluppo di questi particolari sistemi è soprattutto l’elevata temperatura della superficie marina, che in quel tratto di bacino fornisce l’energia necessaria e il calore latente indispensabili per la loro alimentazione e strutturazione.

Le previsioni

Lunedì 14 settembre. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: piogge su bassa Sicilia e Calabria meridionale.

Martedì 15 settembre. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole ovunque. Al Sud: rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata, Murge, Cilento, Salento.

Mercoledì 16 settembre. Al Nord: peggiora con l’arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo.

Mercoledì 16 settembre. Al Nord: peggiora con l’arrivo di piogge e temporali entro sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo.