SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO

di REDAZIONE POLITICA

Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni. Berlusconi sarebbe arrivato ieri al San Raffaele in elicottero, dopo aver trascorso la Pasqua nella villa della figlia Marina in Provenza. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo, cioè esattamente due settimane fa. Uno dei suoi legali l’ avv. Federico Cecconi, allora, parlò di adeguamento della terapia come motivazione del ricovero in nosocomio.

Il Cavaliere secondo quanto rivelato alcune fonti del partito sarebbe arrivato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti. Dopo aver fatto una visita di controllo, a seguito della visita, i medici avrebbero deciso di sottoporlo anche ad alcuni accertamenti e questo sarebbe il motivo del ricovero. Dovrebbe lasciare l’ospedale già oggi pomeriggio.