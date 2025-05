Selvaggia Lucarelli, Marco Travaglio e Peter Gomez condannati. Dovranno pagare 80mila euro per le diffamazioni sullo ‘psicologo di Bibbiano’

L'alzapalette di "Ballando sotto le Stelle" dovrà versare il risarcimento a Claudio Foti per avere leso la sua reputazione "pervicamente" in cinque articoli anche accostando dei suicidi alla sua attività professionale

Dopo quella di alcuni mesi fa per gli articoli pubblicati dal quotidiano Domani, per cui è gi à stato presentato ricorso, arriva un’altra condanna del tribunale civile di Torino per Selvaggia Lucarelli. Il Tribunale di Torino ha condannato la Lucarelli Insieme ai direttori del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e Peter Gomez, oltre all’editore Società Editoriale Il Fatto, deve risarcire Foti di 65.000 euro. Alla Lucarelli spetta inoltre di dover pagare altri di 15.000 euro allo psicologo Claudio Foti, ex direttore scientifico della onlus “Hansel e Gretel” di Moncalieri come “riparazione pecuniaria”.

Selvaggia Lucarelli dovrà risarcire lo psicologo a sua volta assolto definitivamente nell’indagine su presunti abusi nella vicenda di Bibbiano, per averlo diffamato in cinque articoli pubblicati sul ‘Fatto Quotidiano’ tra il luglio 2019 e l’ottobre 2020 e a una sanzione pecuniaria di 15mila euro. Per altri tre invece la giudice Claudia Gemelli non ha ravvisato un contenuto diffamatorio.

In due di questi articoli diffamatori, scrive la giudice nella sentenza del 2 maggio “le frasi sono costruite volutamente al fine di screditare l’attore associandolo ai tristi epiloghi di suicidio, mentre in un terzo l’inutile ridicolizzazione dell’attività lavorativa del Foti è spettacolarizzata e amplificata del titolo, a dimostrazione della pervicace volontà diffamatoria”. E’ stata quindi accolta la tesi di Foti, assistito dall’avvocato Luca Bauccio, che gli articoli “hanno trasmesso al lettore la rappresentazione dello psicologo quale colpevole di fatti di cui egli è del tutto estraneo”

La Lucarelli rievocava, tra le altre cose, la drammatica vicenda accaduta 20 anni fa a Reggio Emilia dove una famiglia di quattro persone si suicidò durante il processo per accuse di pedofilia. La giudice scrive che Lucarelli “usa fatti veri (l’assoluzione del padre nella vicenda del disegno interpretato dall’attore; il suicidio nella vicenda di Sagliano Micca) per associarli all’attività dei Foti quali conseguenza di essi, mediante una modalità di scrittura volutamente suggestiva e idonea a impressionare il lettore. Ciò senza in alcun modo motivare, né nell’articolo né nel presente giudizio, in che modo l’errore della Procura nel procedimento penale che vide il padre assolto e il suicidio della famiglia Ferraro a Biella siano stati conseguenza dell’attività dei Foti. Se si è trattato di un’opinione, allora ciò doveva emergere dall’articolo”.

“La condanna di Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio per aver diffamato ripetutamente e pervicacemente Claudio Foti con ben cinque articoli a firma di Lucarelli pubblicati su ‘Il Fatto’ in un anno è un atto di giustizia e una conquista di civiltà” è il commento dell’ avvocato Bauccio . L’informazione non può trasformarsi in gogna, e il diritto di critica non può diventare pretesto per perseguitare chi è solo un indagato, ossia un presunto innocente. Claudio Foti è stato trasformato in un colpevole e in un mostro senza prove, per pura speculazione. Il Tribunale di Tonino ha riconosciuto la responsabilità della Lucarelli per aver attribuito nei suoi articoli a Claudio Foti fatti inesistenti e responsabilità senza fondamento addirittura per suicidi di imputati senza verifiche e senza riuscire a provarne la verità. “Nessuno dev’essere consentito ergersi a giudice di cittadini, e la Lucarelli non è al di sopra di questa regola. I processi mediatici e le lapidazioni della folla, come è accaduto a Claudio Foti, non sono degni di un Paese civile”. Il Tribunale di Torino ha anche condannato il Fatto Quotidiano ad eliminare i cinque articoli dall’archivio online

Questa condanna è l’ennesima riprova che attorno a Bibbiano in tanti si siano mossi come avvoltoi a caccia di vantaggi di notorietà e di voti, dai politici a certi influencer che hanno accesso alle pagine più importanti dei giornali senza che nessuno controlli e una verifichi quello che scrivono. “L’informazione deve rispettare la realtà e deve farsi carico del rispetto delle persone. Non basta essere indagati per essere trasformati in mostri. Bibbiano è stato un pretesto per speculazioni che nulla avevano a che fare con la tutela dei minori e delle loro famiglie. Lucarelli chieda scusa a Claudio Foti per la sua spietata gogna anziché rilanciare le sue accuse e pretendere di accreditarsi come la padrona della verità e della reputazione delle persone Noi andremo avanti perché la verità su quegli anni terribili venga del tutto a galla“