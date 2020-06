Sciolto il CdA dell’ AMIU Taranto. Ennesimo fallimento politico del sindaco Melucci

ROMA – Con le dimissioni del consigliere Avv. Daniele D’Ambrosio, ai sensi di quanto previsto dallo statuto vigente, si è sciolto il consiglio di amministrazione dell’Amiu Taranto composto dal presidente Prof. Carloalberto Giusti e dall’altro consigliere Avv. Annalisa Adamo.

Adesso la società sarà gestita (secondo quanto previsto dalla Legge) dal collegio sindacale che ha come presidente la Dott. ssa Daniela Borraccino e sindaci effettivi il Dott. Vincenzo Lupo, Dott. Cataldo Gentile.

Secondo fonti politiche locali, l’ Avv. D’ Ambrosio sarebbe stato nominato su indicazione del consigliere comunale Brisci (Centristi-Area Popolare)

L’ azienda municipalizzata del Comune di Taranto, i cui dirigenti sono stati coinvolti in diversi recenti procedimenti giudiziari, è da sempre nell’occhio del ciclone con recenti arresti, ma tutto questo evidentemente non conta per il Sindaco di Taranto Melucci, il quale pensa solo al restyling del nome, dimenticando che la gestione è sempre la stessa.

(notizia in aggiornamento)