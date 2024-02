Scadenze fiscali 2024, nessuna sospensione dei pagamenti

Nel nuovo calendario fiscale sono previsti dei periodi di tregua per i contribuenti nei mesi di agosto e dicembre, come ufficializzato dal Decreto Legislativo n.1 dell’8 gennaio 2024 pubblicato su Gazzetta Ufficiale. Non bisogna però rilassarsi troppo: lo stop, infatti, non coinvolge direttamente tutti i termini previsti per i due mesi.

Ad essere interessati dal blocco sono solamente gli avvisi bonari e le lettere di compliance che vengono inviate dall’Agenzia delle Entrate. Sarà, infatti, quest’ultima a dover bloccare l’invio di una serie di atti nei periodi compresi tra il 1° ed il 31 agosto e tra il 1° ed il 31 dicembre. Lo stop coinvolgerà direttamente: eventuali comunicazioni derivanti dagli esiti dei controlli effettuati automatizzati del Decreto n. 633 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; eventuali comunicazioni che scaturiscano dai controlli formali che vengono effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del Decreto n. 600 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; le comunicazioni che scaturiscono dagli esiti della liquidazione delle imposte dovute che risultino essere assoggettate a tassazione separata, così come è previsto dall’articolo 1, comma 412, della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004; gli inviti che sollecitano agli adempimenti previsti dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Dove non si applica il blocco

Bisogna sottolineare nuovamente che alla sospensione di alcuni adempimenti nel corso dei mesi di agosto e settembre non corrisponde uno stop dei pagamenti. È altresì vero che le disposizioni previste con il Decreto Legislativo n. 1/2024 vanno ad affiancarsi ad altre che risultano essere già in vigore ad oggi . Il blocco dei versamenti risulta essere già previsto da altre due disposizioni, che prevedono dal 1° agosto al 4 settembre un blocco per il versamento di somme che siano dovute a vario titolo. In altre parole, per il mese di agosto sussiste già una sospensione dei pagamenti.

Non è previsto alcuno stop per quanto riguarda il mese di dicembre . Questo continuerà ad essere uno dei mesi più pesanti per gli intermediari fiscali e per i contribuenti, che sono chiamati ad occuparsi di una serie di scadenze.

Lo stop previsto per i mesi di agosto e dicembre prevede che la sospensione si vada ad applicare alle comunicazioni e alle segnalazioni che riguardano gli avvisi bonari. Lo stop coinvolgerà anche le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali, mandando in pausa anche gli avvisi degli esiti della liquidazione delle imposte relative a quei redditi che rientrano nella tassazione separata e le lettere di compliance. Attenzione: questi adempimenti vengono sospesi, salvo che non si presentino dei casi di indifferibilità e urgenza.

Il nuovo calendario 2024 per le scadenze fiscali