Sanremo2022, terza serata. Buono il risultato del Festival della musica italiana. E Mattarella telefona ad Amadeus

Continua bene la 72a edizione del Festival di Sanremo. Alla terza serata, emancipato da Fiorello e Checco Zalone, con Drusilla Foer in supporto e Cesare Cremonini e Roberto Saviano come ospiti chiave, Amadeus porta a casa 9,4 milioni e il 54,1% di share. Per share, si tratta della seconda edizione del nuovo millennio. Per ascoltatori, Amadeus va a collocarsi al quindicesimo posto, pagando dazio per la durata extralarge. Il presidente Mattarella telefona ad Amadeus per ringraziarlo del suo omaggio musicale

Anche la terza prova di Sanremo2022 va forte . Ieri sera Amadeus ha battuto la sua edizione dello scorso anno, perdendo però di misura con quella di due anni fa. Giovedì 3 febbraio 2022 alla terza serata della terza prova festivaliera, stavolta senza Fiorello e senza Checco Zalone, il conduttore ha puntato su Drusilla Foer. Molte canzoni e nessun comico.

La scaletta a Sanremo con l’avvio del televoto è partita con l’ascolto di tutte le 25 canzoni in gara. E poi due momenti musicali molto densi garantiti da Cesare Cremonini ed un terzo da Roberto Saviano, e quindi la Carabiniera Martina Pigliapoco, con l’esibizione di apertura della seconda parte affidata a Gaia dalla Costa Toscana. Il Festival della musica italiana arrivato alla sua edizione numero 72 è stato visto da 12,849 milioni di spettatori e il 53,2% di share nella prima parte, e 5.475 milioni e 56,7% nella seconda parte. La media complessiva è stata di 9,4 milioni di telespettatori ed il 54,1% di share.



Roberto Saviano Cesare Cremonini

La terza serata della 71esima edizione (2021) del Festival di Sanremo era stata vista nella sua prima parte da 10.596.000 telespettatori, con il 42,4 per cento di share. La seconda parte, invece, era stata vista da 4.369.000 spettatori, con uno share del 50,6 per cento. La media era stata di 7.653.000 spettatori con il 44,3% di share. Nel Festival del 2020 la terza serata aveva avuto 13.533.000 spettatori, pari al 53,6 per cento di share nella prima parte, e 5.652.000 spettatori pari al 57 per cento di share nella seconda parte. La media era stata quindi di 9,836 milioni di spettatori con il 54,5% di share, di poco più alto di quello di ieri.

La classifica assoluta dopo le esibizioni di ieri

Facendo un confronto con le terze serate dei festival degli anni precedenti , si verifica come Amadeus per share si collochi dietro soltanto alla edizione propria del 2020. In termini di numero di spettatori, invece, va a insediarsi al quindicesimo posto, pagando lo scotto a causa della durata prolungata della serata di ieri.

“ Ho ricevuto una telefonata bellissima dal presidente Mattarella: era commosso per l’omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è un grande fan di Mina. Il suo gesto mi commuove, grazie presidente“. Amadeus, in conferenza stampa, svela la telefonata ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui il Festival di Sanremo 2022 ha reso omaggio ieri nel corso della terza serata con ‘Grande, grande, grande‘ di Mina.

“E’ una cosa che non dimenticherò mai , avrei voluto registrare la telefonata per farla sentire in futuro ai nipoti. Il presidente ha usato un tono diretto, di affetto: mi ha emozionato questo”, dice Amadeus. In generale “ricevo tantissimi messaggi e tante telefonate, moltissime manifestazioni d’affetto. Fiorello mi chiama in continuazione, ricevo messaggi dagli ospiti. E’ un sogno che diventa realtà, voglio godermi questo momento“, aggiunge.

I l Festival si avvia verso il traguardo . “Non credo che Fiorello torni, non è detto che ci siano altri ospiti. Molti ospiti del resto già li abbiamo, sono in coppia con i cantanti in gara. Domani, poi, è la serata delle canzoni e queste saranno i veri ospiti del sabato“, dice il conduttore.